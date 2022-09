Borràs: "La cuestión no es entrar o salir del Govern, es que con este Gobierno no se avanza"

Sobre si Junts cambiará consellers: "Las decisiones no las tomaremos nunca 'ex-ante"

La presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha criticado este domingo a sus socios de gobierno, ERC, al firmar que "la cuestión no es entrar o salir del Govern, la cuestión es que con este Govern no se avanza hacia la independencia, que no se cumplen los compromisos firmados".

En una entrevista del 'Ara' recogida por Europa Press, ha deseado que el Debate de Política General del Parlament de la próxima semana sirva para "visualizar cuál es el rumbo político que sigue el Govern" y ha dicho que seguirá el debate desde la tribuna de invitados.

Sobre si Junts se plantea un cambio de consellers en el Ejecutivo, ha afirmado: "Las decisiones no las tomaremos nunca 'ex-ante'; en todo caso, 'ex-post".

Al preguntársele si dejaría Junts pese a presidirlo, según cómo siga la situación, ha respondido: "¿Hemos conseguido el objetivo por el cual yo entré en política? No. Por tanto, continúo comprometida".

UNILATERALIDAD

Ha dicho que el independentismo tenía en 2017 ilusión, horizonte y unidad desde las instituciones, y cree que el objetivo sigue siendo posible: "Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, para repararlos, y de las fortalezas, y mantenernos".

"La unilateralidad, cuando es el único camino que deja la negativa constante de un estado, es lo que practicamos el 1-O. Tenemos que trabajar en esta línea", ha añadido.

Ha recordado que entró en la política precisamente hace cinco años, y ha lamentado: "Podía estar preparada para una confrontación con el estado español, para lo que no estaba preparada es para entrar en una confrontación entre los mismos partidos independentistas".

Al preguntársele qué debió pasar al día siguiente del 1-O, ha respondido: "El 3 de octubre, en que la gente salió a la calle de una manera masiva, no tendríamos que haber tenido que abandonar la calle".

En cuanto a proclamar una próxima DUI, ha considerado que "no, la declaración de independencia está hecha. Lo que no se ha hecho es implementarla. Queda pendiente".

ELECCIONES TERRITORIALES DE JUNTS

También se ha referido a que en las elecciones territoriales de Junts ganaron listas de afines al secretario general, Jordi Turull, sobre personas del entorno de la propia Borràs.

"Niego la mayor. ¿Qué quiere decir las listas de los afines a Jordi Turull? ¿Quién ha decidido que las personas que han obtenido el favor no son afines a Laura Borràs?, ha preguntado.

"HABRÁ SORPRESAS EN EL JUICIO"

Ha lamentado una vez más que el propio Parlament la suspendiera como presidenta: "Si hablamos en términos de 'lawfare', hasta ahora lo practicaba el Estado. Desde el momento de la suspensión, también lo practica el Parlament".

Sobre su causa abierta, ha vuelto a negar su culpabilidad y ha explicado su abogado, Gonzalo Boye, le dijo que "habrá sorpresas en el juicio. No hay caso".