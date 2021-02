Borràs (Junts) sobre que el conflicto se resuelva con diálogo: "No te lo crees ni tú, Miquel"

TORTOSA (TARRAGONA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha replicado al nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, cuestionando que el conflicto catalán pueda resolverse a través del diálogo y sin confrontación: "No te lo crees ni tú, Miquel".

En un mitin en Tortosa (Tarragona), en el que también ha participado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha utilizado la misma fórmula que le espetó el candidato del PSC, Salvador Illa, sobre su proyecto de la Declaración Unilateral de Independencia: "Laura, no te lo crees mi tú".

Borràs recordado que este miércoles le ha preguntado a Iceta en el Congreso cómo resolverá "todos los incumplimientos" del Estado con Cataluña, asegurando que su respuesta ha sido previsible.

"Me ha respondido que ellos piden diálogo y que no podemos seguir con la confrontación. Ellos, que la generan. Y que con diálogo y sin confrontación esto se resolverá. ¡Esto no te lo crees ni tú, Miquel", ha exclamado.

Para Borràs, todo seguirá igual "y nada cambiará" porque, a su juicio, el cambio real pasa por la independencia de Cataluña, y por ello ha defendido la necesidad de plantar cara al Estado.

RULL

El exconseller Josep Rull también ha intervenido de forma telemática en el mitin desde una estación de servicio, porque viajaba de vuelta a la prisión de Lledoners, donde tiene que pasar la noche en virtud del tercer grado penitenciario.

"No queremos pasar página del 1-O, es el inicio de muchas cosas. Junts tiene el reto principal de ganar la independencia de Cataluña. Ante resignación o libertad, hemos escogido libertad", ha exclamado.