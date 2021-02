Borràs (Junts) defiende que gobierne quien logre "más escaños" aunque tenga menos votos

Avisa de que "ningún voto independentista puede quedarse fuera del Parlament", en alusión implícita a PDeCAT y PNC

Las candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha defendido este viernes que debe ser presidente de la Generalitat quien logre "más escaños" el 14 de febrero aunque tenga menos votos, y que ello no invalida la aspiración del independentismo de superar el 50% de los sufragios.

"Jugamos con las reglas de juego que tenemos, y la victoria es siempre una victoria con escaños. Esperamos también que, como movimiento independentista, podamos ganar también en votos. Nosotros nos contamos, pero también nos cuentan", ha advertido al preguntársele si debe gobernar quien gane en escaños o en votos.

Así, ha insistido en que, pese a que quieren superar el umbral del 50% de votos, "las mayorías absolutas se cuentan con escaños", y que Junts quiere conseguir el liderazgo en el independentismo.

Según Borràs, estas elecciones son también un "plebiscito interno" para el independentismo para decidir cómo hay que seguir avanzando tras la legislatura actual, en la que pese a tener mayoría de escaños independentistas, no se ha podido dar pasos adelante en este camino.

"Esta legislatura ha estado marcada por una injerencia continua del Estado, un especie de 155 permanente. No queremos que el único proyecto que tiene España para Cataluña sea la represión, las togas y la destrucción del futuro", ha sostenido.

"VOTAR ES SEGURO"

A falta de dos días para las elecciones, Borràs ha explicado que votará presencialmente en su colegio electoral, y que rechazó hacerlo por correo para visibilizar que "votar es seguro y necesario, por la salud personal y democrática", ha dicho en el Fòrum Europa.

"Para dar esta seguridad hay que predicar con el ejemplo", ha recalcado la dirigente independentista, que ha pedido ser cautos antes de hablar de una eventual repetición electoral, opción que no quiere contemplar ante la situación actual de Cataluña.

Ante la fragmentación de su espacio político, tras la ruptura con el PDeCAT y el nacimiento del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), ha lamentado que no trabajen "desde la unidad" porque esta situación, a su juicio, les debilita y sólo fortalece a los que les quieren divididos.

Tras reivindicar que Junts es un espacio transversal y unitario, ha defendido que quieren representar a todos los que quieran avanzar por la independencia, y que así lo han avalado tras su gestión en el Parlament y en el Congreso.

"LOS VOTOS DEBEN SERVIR"

"Estamos para tirar adelante, para avanzar con quién quiera y los que se den cuenta de que los votos deben servir, dentro de las urnas y con representación en el Parlament. Ningún voto independentista debe quedarse en casa, ningún voto independentista puede permitirse quedarse fuera del Paralment", ha reclamado de forma velada a los posibles votantes del PDeCAT y el PNC.

Para Borràs, "no hay nada más inútil que un voto no cuente y que no sirva para transformar el estado de las cosas", y por ello ha pedido el voto para Junts al asegurar que es el único que puede, en su opinión, plantar cara al EStado.