Borràs (Junts) sobre investir a Aragonès si gana: "Tendremos que ver pasa"

Cree que "subir impuestos es la medida menos imaginativa" de gobernar

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha advertido este sábado de que si el cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, gana las elecciones y se presenta a la investidura tendrán "que ver que pasa para no repetir los errores cometidos".

En una entrevista en El Periódico de Catalunya recogida por Europa Press, ha recalcado que quieren ganar los comicios y pactar sólo con partido que tengan clara la prioridad hacia la independencia: "Y difícilmente avanzaremos pactando con partidos no independentistas o que tienen otras prioridades, porque quien no prioriza la independencia es que no lo quiere poner en su agenda".

Al preguntársele qué haría para tener un Govern fuerte si es presidenta, Borràs ha explicado que haría un Ejecutivo que fuera "más allá del espacio actual, de creación de nuevas 'conselleries', de formas diferentes de trabajar en el interior de las 'conselleries".

Después de que apostara por desplazar el Estado en Cataluña, ha asegurado que es partidaria de "echar alas fuerzas de ocupación, desde antes, durante y después de los 'piolines", y ha dejado claro que obedecerá lo que la gente vote.

"Estar en política es asumir riesgos y en este momento, todavía más. También el riesgo del deshonor y de fallar a la gente. Ese riesgo no estoy dispuesta a asumirlo. Por eso pido la fuerza y necesito ganar bien, con margen para poder llevar a cabo los compromisos que adquirimos", ha aseverado.

Sobre si endeudaría a Cataluña más allá del 1,1% de déficit pautado para afrontar la crisis del Covid-19, la candidata se ha mostrado a favor aunque ha añadido que "subir impuestos es la medida menos imaginativa de las que se podrían tomar".

En relación de bajar el impuesto de Sucesiones y Patrimonio, Borràs considera que el de Suciones es "injusto porque se paga por unos bienes que ya han sido cotizados".