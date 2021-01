Borràs (JxCat) acusa a ERC de no priorizar la independencia y les pide aclarar su política de pactos

Defiende en un libro su gestión al frente del ILC y no confía en el Supremo

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de JxCat a las elecciones, Laura Borràs, ha acusado a ERC de no priorizar la independencia y ha criticado que planteen pactos con partidos que no persiguen este objetivo, por lo que ha pedido a los republicanos que aclaren sus preferencias.

Así lo recoge en el libro que ha publicado bajo el título de 'Laura Borràs. Hija del 1 de octubre' (Editorial Enciclopèdia), donde hace un relato personal de los últimos tres años que ha vivido desde que, a petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, se involucró activamente en política.

Para Borràs, todo lo ocurrido desde 2017 le ha demostrado que no es lo mismo votar un partido independentista que otro, y cree que las elecciones ofrecen dos opciones: "Construcción o resignación, avanzar o recular".

Tras defender que el espíritu del 1-O debería ser el modelo a seguir para todos los independentistas, ha advertido de que los que piden "pasar el luto del 1-O, abocan a pasar página y a resignarse a dejar la independencia para más adelante", en alusión a los republicanos.

"Cuando escucho hablar de 'independentismo pragmático', me suena a independentismo resignado. Y cuando escucho hablar de independentismo realista, me pregunto si es realista decir que la mejor manera de conseguir la independencia es dejarla aparcada unos cuantos años", sostiene.

Según Borràs, JxCat prioriza la independencia y, en consecuencia, un gobierno nítidamente independentista, "que es muy diferente de un gobierno con independentistas que incluya a otras formaciones que no lo son", sin explicitar si se refiere a PSC y comunes.

"Es una quimera pretender avanzar hacia la independencia si pactas con partidos no independentistas", añade Borràs, que deja claro que no gobernará ni aceptará votos de partidos que apoyaron el 155 en Catalunya, como el PSC.

Así, ha pedido a ERC que aclare su política de pactos si hay más de una combinación posible, y todo ello tras reprocharles que elijan siempre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes que a ella: "Quien no prioriza la unidad del independentismo es evidente que no prioriza la independencia. Nuestra voluntad es sumar con todos los partidos independentistas, con todo el mundo que tenga la independencia como prioridad".

A su juicio, pactar con partidos no independentistas, para formar Govern o para dar estabilidad al Ejecutivo central, "aleja" el objetivo de la independencia, y por ello reivindica que un buen resultado de JxCat en las elecciones será la única manera de asegurar que se avanza en este camino.

"Como más clara sea la victoria, más complicado lo tendrá ERC para consolidar su estrategia de parar el proceso para ampliar la base, que sólo puede conducir en todo caso a ampliar su base, pero no la del independentismo", ha avisado.

También ha advertido de que el precio de priorizar el eje ideológico de izquierda-derecha "es desdibujar la necesidad de la independencia", y que disminuya su apoyo, aunque ello pueda conllevar más votos para ERC.

GOBIERNO PSOE-PODEMOS

Sobre el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ha criticado que algunos lo facilitaran, al calificar de pésimos sus resultados, también en el ámbito del conflicto catalán, y ha avisado: "Pactarlo todo con Sánchez sin obligarle a afrontar la autodeterminación de Catalunya es concederle la coartada para que Europa deje de prestar atención al conflicto".

En relación a la causa abierta en el Tribunal Supremo que investiga su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017, asegura que "no hay causa, legalmente hablando" y que no confía en el Alto Tribunal.

"Esta causa no habría existido nunca si yo no fuera una 'conocida independentista'. He defendido y defenderé siempre mi gestión al frente del ILC y, en particular, el trabajo hecho con los contratos que son objeto de la investigación", asevera Borràs, que también lamenta la actitud de ERC y la CUP cuando se votó su suplicatorio en el Congreso.

En su opinión, la causa forma parte del propósito que tiene el Estado contra Cataluña y cree que la justicia es la última línea de defensa de la unidad territorial española, con lo que hay magistrados que buscan "descabezar el independentismo".