Borràs niega que los cambios en el departamento de Mossos que la investigaba le beneficien

BARCELONA (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha negado este viernes que salga beneficiada por los cambios que ha habido en la cúpula de los Mossos d'Esquadra en relación a la causa en la que está imputada por los presuntos delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

"Es absolutamente falso e ilógico. ¿Cómo me podría beneficiar a mi, en estos momentos, un cambio en la cúpula de los Mossos de una investigación que los Mossos cerraron en 2018?", ha preguntado en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Lo ha dicho después de que el cese del intendente Toni Rodríguez como jefe de la Comisaría de Investigación Criminal haya levantado las críticas desde diversos partidos de la oposición, ya que la comisaría que dirigía Rodríguez había investigado el presunto fraccionamiento de facturas de Borràs cuando ésta estaba al frente de la ILC.

Tras asegurar que los cambios en el cuerpo policial responden a una decisión que compete exclusivamente al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, considera que la voluntad de sacar su nombre es "para dar visibilidad a una cuestión que no tiene ninguna credibilidad".

"Parece que se hayan retirado a estas personas para que no sigan investigando. No, es que esta investigación está cerrada, traspasada a otro cuerpo y sigue otra vía. No tiene nada que ver", ha sostenido.

MESA DE DIÁLOGO

También ha reiterado sus críticas sobre la mesa de diálogo porque "no hay ni mesa ni diálogo, no hay agenda y se buscan contenidos", elementos que considera necesarios para querer resolver el conflicto político.

Según Borràs, para que haya una verdadera negociación se necesitaría "reciprocidad y tener las herramientas que permiten resolver el conflicto, lo que significa tener agenda, contenidos, una calendarización, la totalidad de las personas que deben poder resolver el conflicto sentadas en la mesa donde se deben resolver las cuestiones y con mediación internacional".

"Negociación franca, sincera y real para resolver problemas siempre, pero dar crédito a una impostura sólo nos perjudica porque nos hace creer en un engaño", ha sostenido.

Sobre las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo sobre el posible papel del CNI en el atentado de agosto en Barcelona de 2017, cree que palabras de esta naturalezas hechas en sede judicial son "inquietantes y perturbadoras, por lo que el Parlament se siente en la necesidad de poder iniciar las investigaciones que den o no credibilidad a dichas afirmaciones".

"En un país normal, donde hubiera habido un atentado así, los primeros que quieren saber lo que ha pasado es el Estado. Pero en el Estado español esto no ha pasado. En el Congreso no se ha querido saber", ha lamentado Borràs, que ha pedido transparencia y clarificar la situación.

Tras asegurar que defenderá el derecho y la libertad de todos los diputados, ha reiterado que no tiene "potestad ni voluntad" de retirarle el escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenara a seis meses de inhabilitación por desobediencia.

"Juvillà sabe que me tiene a su lado para defender sus derechos. Iré tan lejos como él y su organización quieran llegar", ha remarcado la presidenta de la Cámara catalana.