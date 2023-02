Borràs niega que fraccionara contratos en la ILC y responsabiliza a la administradora

Tacha la causa de 'lawfare' y persecución política.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha negado que hiciera un "contrato encubierto" a su amigo Isaías H. fraccionado en contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha responsabilizado a la entonces administradora de la institución de la gestión de los expedientes de contratación.

"No hay fraccionamiento y no se ha vulnerado la Ley de contratos", ha dicho este lunes durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el juicio en el que está acusada de presuntamente fraccionar 18 contratos para adjudicarlos a dedo y evitar tener que licitarlos.

Borràs ha optado por contestar solo a las preguntas de su defensa y ha declinado responder a los interrogatorios de la Fiscalía y de los abogados de los otros dos acusados en la causa, que en sus declaraciones confesaron haber cometido los hechos de los que se les acusa e incriminaron a la dirigente política.

Tras su nombramiento al frente de la ILC por parte del entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, ha explicado que abordaron la necesidad de crear un portal web de referencia sobre literatura catalana y que, aunque era lo recomendable, por cuestiones de calendario descartaron encargar el proyecto al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y pensó entonces en la figura de Isaías H., del que ha elogiado su experiencia y ha definido como "un artista y creador digital, premiado y reconocido".

Cuando aterrizó en la ILC, Borràs ha concretado que en la institución había 11 personas, entre las cuales la entonces administradora, que en el juicio declaró que se dio cuenta de que todos los presupuestos que se efectuaban iban al nombre de la misma persona, el de Isaías H., y por eso pidió quedar al margen y que todos los presupuestos que se hacían llegaran directamente a la directora.

QUIERE "SACARSE LA RESPONSABILIDAD"

Según Borràs, la administradora era una persona "con mucha experiencia, rigurosa, exigente e inflexible", que le ofrecía toda la confianza de que el trabajo se hacía correctamente, y ha especificado que en ninguna acta de las reuniones de la ILC consta que esta funcionaria alertara de irregularidades.

"Es muy profesional, trabajaba con mucha corrección, que hacía expedientes de 10. Elaboraba y velaba por el cumplimiento de todos los expedientes hasta que los cerraba. Y esto lo hizo siempre y en todo momento. Si no hubiera querido hacerlo, no lo habría hecho", ha recalcado Borràs, tras admitir que, en ocasiones, la manera de trabajar de esta funcionaria le hacía perder la paciencia.

Al preguntársele a qué atribuye entonces la declaración de la administradora, que la semana pasada en el juicio afirmó que instó a su directora a cambiar el método de contratación, Borràs ha asegurado que entiende que estar sometido a un proceso judicial es una cuestión incómoda: "Y cada uno responde a estas circunstancias como buenamente puede. Entiendo que quiera sacarse la responsabilidad de encima".

"SÓLO CONTRATACIÓN MENOR"

"Si ella no hubiera tenido el 'ok' del interventor, no lo hubiera hecho. Todo lo que se hizo, se hizo porque se podía hacer", ha defendido la actual dirigente política, negando así que haya cometido irregularidad alguna.

Sobre la reunión que mantuvo con la interventora de la Generalitat junto con la administradora, Borràs ha admitido que en el informe de fiscalización que hizo la primera de ellas detectó "deficiencias leves", ante las que presentó alegaciones que posteriormente aceptó.

Según Borràs, cuando la administradora estuvo de baja médica, el que tramitaba los expedientes de contratación fue Roger E., que también estuvo investigado en la causa pero tras aportar nuevas pruebas contra Borràs --entre otras, audios donde le pedía que la avisara si los Mossos volvían a la ILC-- finalmente no se le acusó y declaró como testigo.

Sobre Roger E., la exdirectora de la ILC ha señalado que tampoco expresó "ninguna disconformidad" durante el tiempo que ejerció las tareas de la administradora, y ha recalcado que tampoco recibieron ninguna advertencia más por parte de la intervención de la Generalitat.

"DENTRO DE LOS LÍMITES DEL MARCO LEGAL"

"Nunca elaboré un presupuesto ni una factura", ha subrayado Borràs, que ha reprochado que la investigaran por malversación --delito por el que finalmente no fue acusada-- porque, a su juicio, se quería vincular su nombre con el concepto de la corrupción.

Así, ha defendido que siempre ha realizado un trabajo "escrupulosamente dentro de los límites del marco legal" y ha asegurado que no se imaginaba que pudieran investigarla.

"Ni en la más remota de mis pesadillas hubiera podido imaginar que podía ser investigada por delitos que no he cometido. La única razón que se me puede ocurrir es si miro en qué momento se producen determinadas actuaciones judiciales teniendo en cuenta mi vinculación política, que viene después de mi trabajo en la ILC", y ha tachado su causa de 'lawfare' y de persecución política.