Borràs, a un paso de ser juzgada, critica que el poder judicial se vea capacitado para tutelar a Legislativo y Ejecutivo

Aboga por desjudicializar la vida económica, empresarial, social y política

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha lamentado que "el poder judicial se vea capacitado para tutelar" a los poderes Legislativo y al Ejecutivo, y ha abogado por desjudicializar la vida económica, empresarial, social y política.

Borrás ha sido investigada en un procedimiento judicial por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. La sala civil del TSJ de Cataluña dejó el lunes a la presidenta del Parlamento catalán a un paso de ser juzgada, tras dar por finalizado el procedimiento y trasladarlo al Fiscal para que acuse o pida el archivo de la causa en un plazo de diez días.

Laura Borrás ha realizado estas acusaciones al poder judicial este jueves en la presentación de la Declaración 2022 de la Casa Llotja para impulsar la mediación como forma de resolver conflictos, en la que también han participado el secretario general de Justicia, Joaquim Clavaguera; la presidenta de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca, y el Cónsul Mayor del Consolat de Mar, Jordi Domingo, entre otros

Borràs ha asegurado que "no es normal" que este mismo jueves hubiera un juicio contra el expresidente del Govern Quim Torra.

Ha reivindicado "el diálogo de verdad" para resolver cualquier tipo de conflicto y ha recordado que el Consolat de Mar es, textualmente, una de las aportaciones catalanas al mundo de las que los catalanes se deberían sentir orgullosos.

Sobre Ucrania, Borràs ha asegurado que la guerra siempre es un fracaso y ha puesto en valor la reiterada posición del Parlament en favor de la paz.

Ha dicho que con invocar el valor del diálogo no es suficiente si "no hay una voluntad clara, firme y nítida de alcanzar una solución y de asumir que no siempre coincide con los deseos".

DEJAR ATRÁS LA CONFRONTACIÓN

Roca ha recordado que las cámaras tienen el encargo legal de mediar en conflictos empresariales y ha apuntado que la declaración presentada inicia un camino "hacia un cambio de cultura que deje atrás las confrontación" y que apueste por el diálogo y el acuerdo entre empresas.

Domingo ha destacado que hay abogados de otros países como Reino Unido o Noruega que han pedido ser mediadores del Consolat de Mar por el prestigio de la institución en este ámbito.

Sin embargo, ha lamentado que la historia del arbitraje y la mediación en Cataluña "no es de éxito y es necesario que lo sea", por lo que ha pedido el compromiso de toda la sociedad.

Clavaguera, por su parte ha subrayado la unanimidad de los colectivos que dan apoyo al manifiesto sobre a "necesidad de la mediación como herramienta estructural para la sociedad".

LA DECLARACIÓN

El manifiesto presentado este jueves cuenta con el apoyo de más de 100 empresas y entidades catalanas que quieren reivindicar el papel de la mediación.

El texto aboga por la desjudicialización de los conflictos empresariales y reconoce al Consolat de Mar como "el órgano de referencia indiscutible para recorrer a una mediación empresarial".

Reivindica la mediación como un sistema de solución de conflictos más "ágil, útil y apropiado" para promover unas relaciones fluidas entre empresas y como alternativa a la vía judicial.

El acto ha reunido a representantes de las patronales, las principales empresas catalanas, las universidades, entidades como el Puerto de Barcelona, colegios de abogados, el Centro de Mediación de Cataluña y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).