Borràs sobre si se la suspende al frente del Parlament: "Suspensión no significa dejar el escaño"

Lamenta el "ensañamiento" contra Dalmases y niega que protagonizara una agresión

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que, en caso de que se la suspenda de derechos y deberes en el cargo por la apertura de juicio oral por supuestamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), "no significa dejar el escaño".

En una entrevista en RTVE Cataluña recogida por Europa Press, ha explicado que suspender a alguien significa que dejas de ejercer las funciones, "pero no significa que las abandones o te hagan dimitir" de ellas.

También ha especificado que significa que durante el periodo de tiempo que dura la suspensión, otra persona ejerce dichas funciones "pero no se escoge a otro, porque sino esto no sería una suspensión, sería una retirada de cargos, derechos y deberes".

Según Borràs, en la Mesa no han hablado de esta cuestión, y en consecuencia desconoce el apoyo que tendrá o no, y ha asegurado que aspira a que todos los presentes "sepan, en conciencia, qué representa esta decisión y qué consecuencias tiene".

"Como en la mesa hay políticos, que yo sepa no hay jueces, se tomará una decisión de carácter político. Y dado que tantas veces hemos criticado que los jueces hacen de políticos, espero, confío y deseo que los políticos no hagan de jueces", ha reclamado.

SOBRE DALMASES

Sobre el incidente protagonizado por el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases con la subdirectora del 'Faqs', Borràs ha explicado que estaba presente y que lo que hubo fue una discusión, no una agresión.

"Se habla de una agresión que no ha tenido lugar. Me parece lamentable ver la manera cómo se produce un ensañamiento en el que todo el mundo lleva un fiscal dentro y en el que todo el mundo estaba y sabe lo que pasó" cuando, según Borràs, no es cierto.

Esto, según ella, ha llevado a que se esté "condenando" a Dalmases, que ha recordado que ha pedido apartarse de la comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y ha solicitado a la dirección de Junts que le abra un expediente informativo para poder rebatir las acusaciones.