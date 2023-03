Borràs ve una "aberración judicial" su condena y asegura que no ha tenido un juicio justo

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha calificado este jueves de "aberración judicial" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la haya condenado a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"No he tenido un juicio justo, por lo que no podía esperar una sentencia justa. He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia ante el tribunal, pero al Estado ni tan siquiera eso le ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que es también una aberración democrática", ha sostenido en una declaración institucional a las puertas del Parlament.

Un centenar de personas se han concentrado delante de la Cámara para mostrarle su apoyo al grito de consignas como 'Laura Borràs, nuestra presidenta', 'Independencia' y 'Puigdemont, nuestro presidente', acompañados del grupo parlamentario de Junts al completo y del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)