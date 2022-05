Borrell pregunta a los que rechazan enviar armas a Ucrania si quieren que Rusia haga con ella lo que quiera

Pide salir al mundo a defender el modelo europeo para que no pase como con las ciudades Estado de Italia que no pudieron defenderse

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, ha defendido hoy salir al mundo a defender el modelo europeo para que no pase con la UE lo que con las ciudades Estado italianas, que por no unirse no tuvieron capacidad de defenderse frente a otras potencias. En este sentido, ha apostado por ayudar con material militar a Ucrania y ha preguntado a los que lo rechazan si quieren que se rinda y que Rusia haga lo que quiera con ella.

Así lo ha defendido Borrell durante el acto de celebración del día de Europa en el Senado, donde ha expuesto la necesidad de que los países europeos estén unidos para defender el modelo europeo frente a las amenazas exteriores y de otros modelos como China o Rusia.

El alto representante ha explicado que el modelo europeo es de libertad política, prosperidad económica y cohesión social. Y ha señalado que otros países cuentan con las dos primeras características pero no con la tercera y algunos, no tienen la libertad política aunque cuenten con prosperidad económica.

Por ello, cree que lo que debe hacer Europa es que su modelo sobreviva en el mundo global sin renunciar a ninguna de estas tres cosas que, ha señalado, se puede decir que definen a la "civilización europea".

"No vamos a sobrevivir levantando muros para protegernos del mundo de fuera", ha explicado para incidir en que la UE debe salir a defender su modelo promocionándolo. Y por ello, ha pedido que para que sobreviva hay que "unirse más, integrarse más".

Ha explicado que grababa este mensaje desde Florencia y ha recordado las ciudades Estado de Italia que fueron punteras en las artes y las ciencias pero al no estar uninas se convirtieron en campo de batalla para los demás, como Alemania, Francia o España.

Cree que si la Europa de hoy no se une, le puede pasar como a las ciudades Estado italianas, que después de alcancar la excelencia no tuvieron la capacidad suficiente para defenderse de otras potencias.

Borrell había comenzado su discurso precisando que Europa "es un proyecto de paz", que consiguió hacer la paz y por eso, ha apuntado, ahora que la guerra "asoma por las fronteras de Europa" porque Ucrania es un país Europeo, "hay que señalar esta característica de la UE: somos una unión civil".

DEFIENDE ARMAR A UCRANIA: ¿QUE QUIEREN, QUE RUSIA HAGA LO QUE QUIERA?

Pero ha admitido que "hay que hacer frente a una guerra", y que esta debe ser primera prioridad, ayudar a Ucrania a resistir a la invasión de su vecino, dándole armas y con presión hacia Rusia para debilitar su economía.

En este sentido, ha dicho no entender a los que dicen que no se debe dar armas a Ucrania porque prolongará la guerra. Por eso les ha preguntado "¿qué pretenden, que Ucrania se rinda, se entregue y Rusia haga con ella lo que quiera?".

Borrell considera que Ucrania "también nos defiende a nosotros" y por eso cree que hay que ser coherente y ya que Europa no va a intervenir, no va a enviar tropas y los muertos los están poniendo ellos, al menos considera que se les debe ayudar con medios materiales.

NO JUGAR AL AVESTRUZ, NO SER ANGELICALES

En este contexto, Borrell cree que es necesario tener conciencia de los peligros y amenazas que se ciernen sobre Europa, recordando que ahora casi todo se convierte en un arma, "incluso la migración".

Por ello, ha pedido "no ser angelicales" ya que el mundo "es peligroso" y aunque en Europa se ha construido la paz, fuera "no es el estado natural de las cosas". En consecuencia, ha reclamado no jugar al "avestruz" y ser conscientes del mundo en el que vivimos, aumentando las capacidades militares.

También ha intervenido Susana Sumelzo, presidenta de la Comisión Mixta Congreso par la UE, recordando el proceso de la construcción europea desde la unión del carbón y del acero hasta la actualidad, al tiempo que ha proclamado que "Europa no es el problema sino la solución", recordando las palabras de Ortega.