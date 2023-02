Bosch acuerda adquirir un nuevo paquete de acciones de Husqvarna y aumenta su participación al 12% del total

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Bosch ha acordado la adquisición de un nuevo paquete de acciones de la compañía sueca Husqvarna, especializada en la producción de herramientas forestales y de jardín propulsadas con baterías, alcanzando así el 12% del accionariado total de la firma, según ha informado en un comunicado.

"Estamos persiguiendo una estrategia de crecimiento sistemático con nuestras actividades comerciales para los consumidores", ha señalado el vicepresidente del consejo de administración de Robert Bosch, Christian Fischer.

El directivo ha indicado que esta adquisición pretende reforzar el proyecto 'Power for All Alliance', iniciado por Bosch Power Tools y Husqvarna en 2020 para trabajar conjuntamente en la utilización de baterías recargables para actividades del hogar.

En el proyecto participan más de diez marcas, desarrollando cerca de un centenar de productos innovadores para la jardinería. Entre ellos, una gama de instrumentos DIY ('Do It Yourself') para el mantenimiento del jardín.

La compañía sueca, que cotiza en el Nasdaq Estocolmo, se dedica a la fabricación de herramientas profesionales forestales y de jardín, equipos de construcción ligeros, cortadoras de césped robóticas y sistemas de riego. Husqvarna se estructura en tres divisiones: Forest & Garden, Gardena y Husqvarna Construction.