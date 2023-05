Boston y BOXSR lanzan un neceser con los imprescindibles para la rutina facial masculina

Las firmas españolas de moda y cosmética lanzan The Good Face Kit, un pack de edición limitada que se compone de un neceser impermeable que incluye los best seller para el cuidado óptimo de la piel masculina a través de una rutina de tres pasos: sérum de vitamina C y ácido hialurónico, contorno de ojos antifatiga y crema hidratante revitalizante

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La firma española de moda masculina Boston y la marca española de cosmética ecológica y vegana BOXSR se han unido para sumar fuerzas y han creado juntas The Good Face Kit, un neceser que incluye los productos imprescindibles para el cuidado óptimo de la piel masculina a través de una rutina de tres pasos.

Este exclusivo pack de edición limitada se compone de un neceser impermeable diseñado por Boston, con un diseño minimalista y que está disponible en dos colores, arena y azul marino. Un cómodo neceser confeccionado a partir de fibras recicladas, con un diseño práctico debido a su estructura flexible y amplios bolsillos interiores, así como por su asa para transportarlo.

El neceser de Boston se completa en su interior con algunos de los best seller de la firma cosmética BOXSR: un sérum de vitamina C y ácido hialurónico, un contorno de ojos antifatiga y una crema hidratante revitalizante. Una sencilla rutina facial en tres pasos pensada para el cuidado de la piel masculina y apta para todo tipo de pieles. Entre sus beneficios destaca que minimizan la producción de sebo en el rostro, al tiempo que previenen las arrugas, líneas de expresión y manchas. Además, estos productos previenen el envejecimiento prematuro causado por el sol, un tratamiento indicado para recuperar la piel en verano.

La firma de moda se lanza al mundo de la cosmética de la mano de BOXSR para brindar lo mejor de cada casa, y así ofrecer al hombre actual tanto prendas de calidad, sostenibles y asequibles, y ahora también una selección de productos de skincare, que son creados a partir de ingredientes naturales y siguiendo procedimientos cruelty free, con packagings reciclados y reciclables y apostando por la producción de proximidad.

Con esta alianza ambas firmas muestran su compromiso y sensibilidad por un modelo de consumo sostenible, a través de una determinante apuesta por la calidad, compartiendo los mismos valores al dirigirse a hombres que buscan tener buen aspecto de una forma espontánea y natural, conectada con su vida real.

The Good Face Kit de Boston y BOXSR, compuesto por el neceser y la rutina facial de tres productos, está disponible para su adquisición en la tienda online y en una selección de tiendas físicas de Boston por un precio de 59,99 euros, hasta agotar existencias.

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DEL NECESER?

Los productos imprescindibles de belleza para el cuidado óptimo de la piel masculina a través de una

rutina de tres pasos.

1. SERUM VITAMINA C + ÁCIDO HIALURÓNICO

Gracias a la combinación de ingredientes activos como la Vitamina C, Ácido Hialurónico (Hyalurance) y el extracto de Té verde, de Centella Asiática y de Romero, este sérum repara los daños celulares de la piel, activando la circulación sanguínea, reduciendo y previniendo la aparición de arrugas y/o líneas de expresión

2. CONTORNO DE OJOS ANTIFATIGA

Crema antiojeras triple efecto: antiarrugas, antibolsas y antiojeras. Crea un tensor inmediato, previene las líneas de expresión y potencian los mecanismos de renovación celular, deshinchando y disimulando los efectos del cansancio.

3. HIDRATANTE REVITALIZANTE

Con prebióticos que nutre la microbiota natural de la piel. Protege de la polución, incrementa la producción de colágeno, acelera la renovación de la piel y crea un efecto detox.