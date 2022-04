Botín (Santander) pide colaboración para apoyar la supervivencia de las pymes: "Es un forma de hacer país"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha hecho un llamamiento a los agentes públicos y privados para apoyar la supervivencia de las miles de pymes que tienen que hacer frente ahora a las deudas contraídas durante la pandemia del coronavirus.

Durante su intervención este viernes en el II Foro Económico Español 'Wake Up Spain', organizado por 'El Español', Invertia y D+I, Botín ha recordado que en España hay 180.000 pymes que dan empleo a 5 millones de personas y que "soportan la actividad económica del país".

Si bien muchas de ellas cuentan con proyectos "ambiciosos" de crecimiento, digitalización y sostenibilidad, "muchas tienen que centrarse hoy en sobrevivir porque tienen que hacer frente a las deudas asumidas durante la Covid-19", ha reconocido Botín.

En este escenario, ha afirmado que es "misión crucial" de gobiernos, bancos y fondos europeos seguir apoyando a las pymes españolas para que salgan adelante. "Es una forma de hacer país", ha reivindicado.

La presidenta de Santander ha destacado que la canalización de créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido un ejemplo de colaboración entre los agentes públicos y privados.

"Tenemos la oportunidad de volverlo a hacer con estos fondos europeos para ayudar a contribuir al desarrollo y, sobre todo, a la preservación de puestos de trabajo. Tenemos por delante una gran oportunidad y un gran reto y, entre todos, estoy segura de que lo vamos a hacer", ha recalcado.

Asimismo, la directiva ha incidido en la necesidad de dar confianza para atraer la inversión y poder llevar a cabo la transformación digital y ecológica de la economía.

"Sin confianza, esto no es posible y sabemos que no podemos depender de Rusia para la obtención del 40% del gas que necesitamos, que no podemos paralizar nuestra industria por la escasez de microchips y que tampoco podemos perder nuestra soberanía sobre los datos, las finanzas, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial: todo eso hay que construirlo y, para ello, hace falta inversión, financiación a empresas y liderazgo", ha asegurado Botín.