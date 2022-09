Bou acude a la ofrenda a Rafael Casanova "en nombre del PP" entre gritos de 'fascista'

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha realizado este domingo una ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada entre gritos de 'fascista' y silbidos, en un gesto que, según ha explicado a Europa Press, ha hecho "en nombre del PP".

Sobre su decisión de ir a la ofrenda, ha dicho: "No he preguntado, sino que he comunicado", y ha llevado flores blancas con un lazo en que se veían las banderas catalana y rojigualda, mientras que se prevé que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, asista a las carpas que la formación ha instalado en el paseo Marítim de la Barceloneta por la Diada.

Bou, que renunció en julio a repetir como candidato popular a la Alcaldía de Barcelona en 2023 al no sentirse "arropado" por el PP, ha dicho que la Diada debería celebrarse el 23 de abril, con motivo de Sant Jordi, y ha asegurado que el independentismo está perdiendo fuerza, según él.