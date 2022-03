Bousselham señala al juez que no tiene nada que perdonar a Iglesias porque tenían una relación de plena confianza

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham ha vuelto a declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para establecer que no tiene nada que perdonar al ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ver la información que contenía su tarjeta telefónica puesto que entre ambos había una relación de plena confianza.

Se trata de la tercera vez que Bousselham testifica ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que la citó por mandato de la Sala de lo Penal, la cual consideró necesario que la trabajadora 'morada' aclarara si "consiente, tolera y acepta" que su antiguo jefe tuviera acceso al contenido de su mini SD.

Las declaraciones de este 15 de marzo son las últimas diligencias de esta pieza 10 del 'caso Villarejo', donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que a Bousselham le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la testigo ha señalado que no hay nada que perdonar a Iglesias porque tenían una relación de plena confianza que le permitía acceder a sus respectivos dispositivos.

Además, ha ratificado su segunda declaración por cuanto ha afirmado que cuando Iglesias le devolvió la mini SD ésta funcionaba. Así, ha contado que la introdujo en un lector conectado al ordenador de su pareja, Ricardo Sa Ferrera, comprobó que las fotos familiares que había seguían allí y la desconectó. Cuando fue a consultarla, tiempo después, y mudanza mediante, ya no funcionaba, ha aseverado.

Este martes también ha testificado el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, a quien se había citado con la intención de que esclareciera si la intervención del comisario José Manuel Villarejo en este asunto estaba justificada por la existencia de una investigación policial.

A este respecto, Pino ha querido dejar claro que Villarejo no le entregó la mini SD ni le dio ningún dispositivo con el contenido de la tarjeta telefónica, contradiciendo así lo manifestado en su día por el comisario, que sostuvo que se la dio en mano al ex DAO.

Sin embargo, al mismo tiempo Pino ha apuntado que en la DAO había mucha gente y que en realidad él, como máximo responsable, no recibía directamente ese tipo de materiales.

Además, al ser preguntado directamente sobre si había una investigación abierta en la DAO sobre Podemos, ha precisado que sobre el partido político no, pero que en ese momento sí había pesquisas relativas al propio Iglesias, a Juan Carlos Monedero y a Jorge Vestrynge.