Boye acusa a la Fiscalía de "tocar de muerte" el juicio a Borràs

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El abogado de Laura Borràs, Gonzalo Boye, ha acusado a la Fiscalía de "tocar de muerte" el juicio contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una entrevista este sábado en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Boye, que representa a Borràs junto a la abogada Isabel Elbal, ha explicado que tiene "sospechas legítimas de que la Fiscalía" ha tenido acceso a la estrategia de defensa.

"No se puede vulnerar un derecho así y pensar que seguirá siendo un juicio justo", ha dicho Boye, que ha añadido textualmente que es evidente que las defensas de los otros dos acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para inculpar a Borràs.

Ha dicho que no cree que se suspenda el juicio a Borràs, tal y como pidió este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y que ha pedido no incluir en la causa los correos del beneficiario de los contratos, Isaías H., porque "no hay ninguna garantía de conservación y de autenticidad".

Para Boye, si este caso llegara al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos "sería un caso de Borràs contra España en el que le darían la razón a ella por la gravísima vulneración de sus derechos de defensa a partir de la estrategia seguida por el Ministerio Fiscal".