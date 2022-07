Boye admite estar "molesto" con el informe del Abogado General del TJUE y pide esperar el fallo final

"Hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra", afirma Comín

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha admitido este jueves que están "molestos" con el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha pedido esperar la sentencia final del tribunal.

"Estoy convencido de que el Abogado General del TJUE se ha equivocado, confundido, ha omitido datos o vete a saber qué, pero vamos a esperar a ver qué dice el TJUE", ha destacado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

En su opinión, más importante que lo que dice el Abogado General del TJUE es lo que "omite u oculta", además de apuntar que sus conclusiones entran en confrontación con criterios establecidos por el mismo tribunal.

"Si tuviéramos que ir a una cuarta euroorden, iríamos y, en esa ocasión, no les quepa la menor duda que vamos a acreditar todo lo que nos piden acreditar", ha advertido, después de que el informe recogiera que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 1-O reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

Según Boye, los audios del excomisario José Manuel Villarejo sobre la denominada 'Operación Cataluña' "demuestran el fallo general" del sistema judicial español

"El cúmulo de datos que tenemos es tan brutal, que no estoy seguro si la solución más sana era determinar que Llarena no era competente, en lugar de decir que España es incompetente", ha subrayado el abogado, que aún no sabe para cuándo se espera el pronunciamiento final del TJUE.

COMÍN

El exconseller Toni Comín también ha reconocido que no les gustó "nada" el posicionamiento del Abogado General del TJUE y, pese a apuntar que hay elementos para pensar que el tribunal puede no seguir su criterio, ha recordado que en el 90% de los casos dicta sentencias que recogen sus planteamientos.

En caso de que la sentencia final recoja su posición, ha asegurado que sería el peor escenario, lo que significaría "que el partido que se jugó ante la justicia belga queda anulado, y hay que volver a jugar en unas condiciones un poco más exigentes".

"Hemos perdido una batalla, no la guerra", ha sostenido Comín, que también ha añadido que no les preocupa tener que demostrar que en España hay, a su juicio, un riesgo de vulneración de derechos fundamentales que se deriva de un fallo sistémico en España, en sus palabras.