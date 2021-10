Boye afirma que Puigdemont podría volver a España antes "de lo que muchos creen"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que eventualmente podrá regresar a España: "Será cuando llegue el momento, pero falta bastante menos de lo que muchos creen".

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este domingo, ha explicado que podría volver si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le otorgara la inmunidad y la Abogacía del Estado la avalara.

Ha añadido que sería prudente volver a siempre y cuando conozca "la posición de la Abogacía del Estado" para garantizar que el expresidente no es detenido en su entrada al país, adonde no vuelve desde 2017.

Preguntado por cuándo cree que la Abogacía del Estado podría posicionarse respecto a la inmunidad de Puigdemont, ha respondido que podría suceder entre ahora --y según si hay medidas cautelares-- "y marzo o abril, cuando se resuelva el pleito de fondo".

Sin embargo, ha abogado por ser prudente y no poner fecha a su posible regreso, ya que sería "poco profesional" por su parte además de una decisión no le corresponde tomar, porque asegura que se trata de una acción política y no jurídica.