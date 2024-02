Brad Smith (Microsoft) plantea 11 principios de la gobernanza de la IA que están creando

El presidente de la compañía afirma que la IA abre la puerta a una "nueva economía"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

Microsoft ha planteado un listado de 11 principios para definir la gobernanza de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) que la firma está creando, ha explicado este lunes su presidente, Brad Smith, en el primer día del Mobile World Congress (MWC).

Durante la sesión 'New strategies for a new era' en Fira de Barcelona Gran Via, ha explicado que la lista de principios concreta la voluntad de la compañía de "ofrecer un acceso amplio" a la IA, garantizar la elección y justicia en su uso y emplearla teniendo en cuenta sus responsabilidades sociales.

Así, los dos primeros principios son impulsar el despliegue de más modelos, tanto de propietarios como de código abierto, y hacer que los modelos de IA y las herramientas de desarrollo estén ampliamente disponibles para los desarrolladores de software.

También ha abogado por promover APIs públicos, facilitar a los operadores de red el apoyo a los desarrolladores, promover el libre albedrío en el 'marketplace', no utilizar los modelos de IA ni los datos de los desarrolladores para competir con ellos en Azure y ofrecerles la libertad de cambiar, así como a los clientes.

En cuanto a las responsabilidades sociales, Smith ha defendido reforzar la seguridad física y la ciberseguridad de los centros de datos de IA, aplicar la sostenibilidad ambiental en su gestión, instaurar "estándares fuertes" en el uso de la tecnología e invertir en formación.

CINCO PILARES

Ha enumerado cinco pilares que guiarán la actuación de Microsoft en el uso de la IA, entre los que ha destacado el cumplimiento de la legislación en la materia, y quiere ir más allá: "La normativa es la base, es donde nuestras obligaciones empiezan. A partir de aquí tenemos que avanzar más".

Los otros cuatro pilares son impulsar la innovación y la competitividad entre empresas; avanzar en la creación de alianzas; establecer vínculos con clientes, comunidades y países, y ser proactivos en la gestión de los retos.

"NUEVO SECTOR" ECONÓMICO

El presidente de Microsoft ha subrayado que "no es solo una nueva tecnología; es un nuevo sector en la economía", porque repercute en cómo la gente piensa, crea, razona, comparte y aprende, y ha puesto énfasis en su divulgación.

Para él, la electricidad y la conectividad son los dos elementos básicos para el funcionamiento de esta tecnología, y ha destacado entre los elementos de este sector los chips, los datos, las aplicaciones, los centros de IA y la creación de modelos.

Smith considera que la Inteligencia Artificial es "la invención más importante" desde la llegada de la imprenta, y ha subrayado la velocidad en la divulgación de ambas.