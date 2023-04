Bravo (PP) acusa a Sánchez de ser "el mayor especulador de España" con sus políticas de vivienda

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el mayor especulador de España" con sus políticas de vivienda.

"Cada vez que habla o hace, sube el precio de la vivienda", ha dicho Bravo en una rueda de prensa en la que ha profundizado en las medidas sobre vivienda anunciadas este martes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su propuesta de Pacto de Estado por la Vivienda.

Bravo ha precisado que los puntos adelantados por Feijóo, como la ayuda a la emancipación, los avales para la compra y el alquiler o la ley antiokupación, no constituyen el Pacto en sí sino "las propuestas que el PP aporta al Pacto".

Además, ha asegurado que "cuando Feijóo llegue al Gobierno, lo primero que hará será "abrir una puerta" al Pacto de Vivienda para que todas las administraciones y el sector privado puedan hacer sus aportaciones y mejorar el Pacto.

LOS AVALES A JÓVENES DE HASTA 35 AÑOS Y RENTAS INFERIORES A 30.000 EUROS

Bravo ha desglosado las medidas de vivienda adelantadas el martes por el líder del PP, como el aval complementario del 15% para vivienda para jóvenes que quieran comprar una.

Este aval está pensado para jóvenes de hasta 35 años que quieran comprar su primera casa. La fijación del precio del inmueble se hará de manera conjunta con las comunidades autónomas, para establecer cuál sería "el precio de esa vivienda sujeta a ese tipo de ayuda".

También existirá un aval para el alquiler. De nuevo, está pensada para personas de hasta 35 años y se trabajará con las comunidades autónomas para establecer el importe del alquiler, si bien estará sufragada por el Estado. La prioridad, según Bravo, es llegar a las rentas medias y bajas, por lo que esta medida estará enfocada a personas con rentas inferiores a 30.000 euros.

El PP ha calculado la figura del aval en la compra con un coste de insolvencia o morosidad del 2,5% en situaciones normales y del 7% en momentos más complicados, por lo que un aval de 1.000 euros, en su riesgo más alto, costaría 70 millones de euros, algo "perfectamente controlable", según Bravo, que lo ve similar en el alquiler.

LA AYUDA DE 1.000 EUROS, HASTA RENTAS DE 40.000 EUROS

En cuanto a la ayuda de 1.000 euros para la emancipación, se dirigirá a menores de 35 años, por una sola vez. La prestación será de 1.000 euros para rentas de hasta 30.000 euros, y se reducirá de forma progresiva para los beneficiarios que cobren entre 30.000 y 40.000 euros.

"Son ayudas directas de una sola vez para que no influyan en el precio, pero favorezcan a las rentas medias y bajas", ha explicado Bravo, que calcula que esta medida concreta tenga un coste para el Estado de 400 millones de euros.

El PP también incluye en sus medidas de vivienda el bono al alquiler, algo impulsado por el actual Gobierno, pero que ha dejado sin acceso a muchos jóvenes "pese a cumplir requisitos".

Otra propuesta es la ley antiokupación, orientada a que haya "más vivienda disponible", dando seguridad jurídica a los propietarios y haciendo que la salida de los okupas se produzca en un plazo de 24 horas. El PP plantea una modificación en el ámbito penal "para agravar la figura" y potenciar las actuaciones en el ámbito de las fuerzas de seguridad.

El PP apuesta en sus medidas de vivienda en por un "urbanismo ágil", por la eliminación de duplicidades en las administraciones, por la colaboración público-privada, y por incentivos fiscales.

"Creemos que en vez de prohibir hay que incentivar y ayudar. Si queremos fomentar más vivienda, más seguridad jurídica, menos trabas y más colaboración público-privada, hay que dar incentivos fiscales. No lo decimos nosotros, el plan de Portugal va en esta línea", ha expuesto Bravo en la rueda de prensa.

Bravo ha defendido que las comunidades autónomas del PP son las que más incentivos fiscales están ofreciendo y las que están haciendo un "esfuerzo enorme" en ayudas, tanto en la compra como en el alquiler".

FORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

Bravo ha puntualizado este miércoles que otro problema de la vivienda es la falta de formación y de personal en la construcción. En este sentido, ha criticado que la solución del Gobierno sea la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb en lugar de invertir en I+D, para apostar por la construcción de más viviendas y de la construcción industrializada, en la que España es "líder" y tiene "empresas muy potentes" que podrían exportar vivienda.

Por otro lado, el PP quiere reorientar el Observatorio de la Vivienda y el Suelo para que dé "referencias reales" sobre el mercado inmobiliario, y pretende que esté acompañado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para "que se pueda hacer un análisis exacto".

EL PP CAMBIARÁ LA LEY DE VIVIENDA

Bravo ha anunciado que si hay algo "que sea bueno" en la futura Ley de Vivienda, "se apoyará", aunque de entrada es "contraria" para el partido.

"Tiene intervencionismo puro y duro. Me cuesta más saber qué va a votar (la vicepresidenta primera) Nadia Calviño, que dijo que no se podían limitar precios, no sé qué dirá (el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis) Ábalos, que se manifestó en contra, o la ministra de Vivienda (Raquel Sánchez). Estamos encontrando a la parte más 'podemizada' del PSOE. Es una medida que defendía Podemos y que estaba en contra, aparentemente, el PSOE", ha indicado el vicesecretario de Economía del PP.

Además, ha recordado que en 1985 el entonces ministro de Hacienda del PSOE, Miguel Boyer, liberalizó las rentas antiguas "porque se había generado un colapso". "Sería un PSOE distinto", ha añadido.

Bravo ha adelantado que si el PP gobierna, cambiará la ley porque en su fondo "no arregla ningún problema" y no garantiza una ampliación de la oferta de inmuebles en el mercado. "Esta ley va a producir perjuicios para el conjunto de los españoles, es el camino equivocado", ha recalcado.

Bravo ha comentado que su guía de propuestas se ha elaborado con la ayuda de las comunidad autónomas, de ayuntamientos y de personas del sector privado, y ha señalado que el PP "casi ha renunciado" a remitírsela al Gobierno porque "no da respuesta". "No le interesan nuestros proyectos, pero los copiará después", ha concluido.