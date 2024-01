Bravo (PP) celebra que Pablo Casado invierta en IA: "Sus capacidades intelectuales no las discute nadie"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha celebrado este martes que el exlíder de la formación Pablo Casado haya lanzado, junto a otros socios, un fondo de inversión en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial (IA).

"Las capacidades intelectuales de Pablo Casado no las discute nadie (...) Todos tendríamos que estar contentos de que haya gente que con su patrimonio esté dispuesto a invertir en algo que es tan importante no para España, para Europa en su conjunto, como es la inteligencia artificial, con lo cual a mí me parece una propuesta muy buena", ha subrayado.

Bravo, en declaraciones al Canal 24 Horas recogidas por Europa Press, ha añadido que, lo que no le parece tan bien, es "la falta de seguridad jurídica" que hay en España y que impide que lleguen más inversiones al país.

"Si no llega inversión, no llega empleo. Si no hay empleo, no hay recursos para los servicios públicos. Estamos perdiendo inversión extranjera en España. E incluso la inversión nacional se está ralentizando", ha denunciado.

Las palabras de Bravo se producen después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya dado 'luz verde' al fondo de capital riesgo Hyperion Fund FCR, lanzado por, entre otros, el exlíder del PP Pablo Casado y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Goméz-Acebo Botín.

Este fondo invertirá en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial y de defensa de doble uso, excluyendo armas y equipamiento letal en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento relativo a la divulgación de información sobre financiación sostenible.

El objetivo de este fondo es captar 150 millones de euros para invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas, con especial atención a pymes españolas, para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización.