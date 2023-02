Bravo (PP) cuestiona que el precio de los alimentos haya tocado techo: "Planas no aporta ningún documento"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha cuestionado este jueves que el precio de los alimentos haya tocado techo, como ha afirmado esta semana el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, considerando además que las propuestas de Unidas Podemos para la cesta de la compra son "ocurrencias" y apuntando que en opinión del PP lo más acertado es dar "ayudas directas" a las familias.

La previsión del ministro sobre el precio de los alimentos "no está acompañada de ningún documento o análisis que nos haga pensar esa circunstancia, al revés", ha comentado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press. "Vemos como la inflación sigue subiendo y que los alimentos además están al alza de una manera importante", ha señalado Bravo, que ha señalado que medidas como el impuesto al plástico, a la que se opone su partido a tenor del contexto económico, contribuye a empeorar la situación.

"Lo poquito que se ha quitado a la gente en el IVA se lo hemos puesto con el impuesto al plástico", ha lamentado. También ha considerado que la bonificación a los alimentos básicos propuesta por Unidas Podemos no se sostiene. "De manera continuada vemos ocurrencias que no se aplican en la práctica y que sus propios compañeros dicen que no se pueden aplicar", ha remachado.

El responsable de Economía de los populares ha abogado en este ámbito por dar "ayudas directas" a las familias que más lo necesiten, agilizando los trámites para que, en lugar de ser ellos quienes lo soliciten, la administración cruce sus datos y las conceda directamente.

"LA MEJOR MOCIÓN DE CENSURA ES EL DÍA 28 EN LAS URNAS"

Preguntado sobre la moción de censura que prepara Vox con Ramón Tamames, Bravo ha remarcado que avanzar con esta idea significa "darle una victoria" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque sabe de antemano que no va a salir" adelante. "La mejor moción de censura es el 28 en las urnas", ha apostillado Bravo, que no ha adelantado la posición del PP ante la moción.

"Difícilmente te puedes poner en contra, pero creo que le damos una victoria a alguien que no se lo merece porque no está aportando a España", se ha limitado a agregar sobre el presidente del Gobierno, al que ha criticado también no haber acudido al Congreso a informar sobre el apoyo militar a Ucrania, donde este jueves se encuentra de visita. "Es un uso partidista de todo", ha comentado.

SOBRE EL ENCUENTRO FEIJÓO-CASADO: "TIENEN UNA RELACIÓN CONTINUA"

Bravo también ha comentado el encuentro en un restaurante entre el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y su antecesor, Pablo Casado. "Era una comida prevista para Navidad que por agenda se tuvo que retrasar", ha señalado, indicando además que ambos tienen "una relación continua" y Casado "sigue manteniendo una relación muy buena con Feijóo". "Estamos todos en un camino común", ha concluido.