Bravo (PP): "Los pensionistas no están mejor que antes, han perdido poder adquisitivo"

Promete que si Feijóo gobierna no habrá más impuestos: "La gente estará igual o mejor, y su situación tributaria no irá a peor"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este viernes que "los pensionistas no están mejor que antes" sino que "han perdido poder adquisitivo", dado que tienen que afrontar una subida del 15,7% en la cesta de la compra y "otra cuantía importante" por la subida de la luz y el gas. A su entender, "la clave" no es cuánto sube la pensión sino si se gana o se pierde poder adquisitivo.

En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Bravo ha señalado que "no es verdad" que la subida de 8,5% de las pensiones sea una decisión del Gobierno sino que "se acordó entre todos" los grupos parlamentarios dentro del Pacto de Toledo.

"Algunos, con otra visión más de país, decidió hace algún tiempo, que eso se hacía en el Pacto de Toledo para no utilizar el debate de las pensiones en la política, aunque este Gobierno se lo haya traído a la política 'yo he hecho...'", ha enfatizado.

Dicho esto, ha indicado que a los pensionistas se les ha subido un 8,5% su pensión pero "un porcentaje muy importante, el 40 o 50% de su pensión es la cesta de la compra" que, según ha dicho, "les ha subido un 15,7%", y a eso se suma la luz y el gas, que les ha subido también "otra cuantía importante". "Y hay otra parte que muchos tienen que tributar por ella y, además, por el salto, una cantidad importante", ha agregado.

"APUESTA DECIDIDA POR LA NATALIDAD"

Por eso, ha afirmado que "los pensionistas no están mejor que antes, han perdido poder adquisitivo". "La clave no es cuánto me suben sino si gano o pierdo poder adquisitivo, por lo menos que no pierda", ha explicado.

Al ser preguntado qué puede hacer el PP para mantener las pensiones en el futuro y evitar la posibilidad de que pueda quebrar el sistema, Bravo ha defendido en primer lugar no gastar lo que no se tiene, porque así tendrán menos problemas el día de mañana. "Nos estamos gastando lo que tenemos y lo que no tenemos", ha aseverado.

Además, ha advertido de que el Gobierno va a recaudar 50.000 millones de euros del 2022 entre impuestos y cotizaciones sociales "sin haber recuperado la economía", algo que, a su entender, le permitiría "haber hecho algo" y tomar medidas.

El dirigente del PP ha indicado que hay que apostar por la innovación e intentar que los ciudadanos no ganen 15.000 sino 30.000 porque de esa forma la recaudación subirá. También ha defendido hacer "una apuesta decidida por la natalidad" y porque "los jóvenes no se marchen".

Ha recordado además que el Gobierno había prometido a Bruselas que el cómputo del plazo para el cálculo de las pensiones era 25 años se iba a ampliar a 35, pero "no cuenta que al hacer eso, sus pensiones serán un 8,2% más bajas".

Bravo ha insistido en que en problema no es tanto si le suben a los pensionistas, que hay que "protegerlos al máximo" porque han hecho "mucho por este país", pero ha asegurado que no se puede contar "solo lo bueno" sino también "lo malo que van a sufrir su hijo y su nieto, con unas cuentas que están descuadradas y que pueden generar un problema".

PROMETE QUE FEIJÓO NO SUBIRÁ IMPUESTOS SI LLEGA A MONCLOA

El responsable económico del PP ha garantizado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa no establecerán nuevos impuestos, de forma que los ciudadanos estarán "igual o mejor", pero en ningún caso su situación tributaria "irá a peor".

"Me gustaría decir que vamos a bajar los impuestos pero tenemos que llegar a ver lo que nos encontramos", ha declarado, para insistir en que sí que puede asegurar que un Gobierno del PP no establecerá "ningún impuesto".

En cuanto a si cree que la reforma laboral ha sido un éxito o un fracaso en este primer año de vigencia, Bravo considera que no ha mejorado la situación del mercado laboral. "¿La reforma laboral salvo cambiar el nombre ha mejorado algo? Pues con datos creo que no. No estamos mejor que antes", ha aseverado.

Bravo ha hecho especial hincapié en el "maquillaje" que hay con los fijos discontinuos y ha recordado los "insultos" que recibió el PP por denunciar eso. Además, ha señalado que el Gobierno cambió al director del INE pero con los datos que se están dando, España es "el último en crecimiento en Europa" y no está "bien".