Bravo (PP) rechaza una reforma de las pensiones con un alza de cotizaciones: "No parece que sea la fórmula"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha considerado este viernes, sobre las informaciones acerca de la reforma de las pensiones, que "no parece que sea la fórmula" que se deduce del contenido difundido, tras apuntar que "parece que se propone un incremento de las cotizaciones", decisión que ha calificado como "un impuesto más al trabajo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha participado en un acto de precampaña junto al candidato de este partido a la Alcaldía de la capital, José Luis Sanz, Bravo ha sostenido que "es justo lo contrario" el camino que habría que emprender para reformar las pensiones, después de asegurar que "somos poco competitivos y tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE".

El dirigente nacional del PP ha puesto el acento en la forma de darse a conocer "un acuerdo interno del Gobierno", del que ha remarcado que "no conoce la patronal, los sindicatos, y no le quiero contar la oposición, que nada nos han trasladado".

Bravo ha recordado el rechazo que recibió el Gobierno de Bruselas acerca de las cuatro propuestas que le remitió, de manera que "nos ha dicho que a 31 de diciembre no se estaban cumpliendo las condiciones" y que "lo que se ha mandado no asegura la sostenibilidad de las pensiones", antes de reprocharle también al Gobierno "arrogarse el incremento de las pensiones conforme al IPC", una aspiración de la que ha indicado que "se votó en el Pacto de Toledo y todas las formaciones estaban de acuerdo".

Tras reivindicar que bajo un Gobierno del PP entre 2013 y 2018 la Comisión Europea "no tuvo que preguntar por las pensiones porque no había dudas", a lo que ha sumado que "en ningún caso se congelaron" y que "Sánchez votó a favor de esa congelación" adoptada por un gobierno socialista, Bravo ha reclamado que "el Gobierno debe poner orden", tras asegurar que está "colapsado, sin capacidad de respuesta" y afearle que "no ha llamado a la oposición y ni siquiera tiene el acuerdo con la patronal y los sindicatos".

Cuestionado por las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acerca de la pérdida de la prestación por desempleo en caso de que un trabajador rechace de forma consecutiva un empleo, el vicesecretario de Economía del PP ha asegurado que "eso ya está recogido en la norma, no es algo novedoso", por lo que ha apuntado que "no haya que criticarlo", mientras que ha asegurado que "le agradezco el mensaje que ha lanzado" acerca de desechar "el concepto de subvencionar", cuando lo que "debe hacerse es conseguir trabajo para la gente".

Tras poner de manifiesto que hay 3,3 millones de parados y conocer que los fijos discontinuos "estaban de verdad maquillados", Bravo ha sostenido que el último objetivo del Gobierno no debe ser un paquete de ayudas sociales" y sí casar las oportunidades para que la gente tenga un puesto de trabajo.