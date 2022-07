Bravo (PP) vaticina "serias dificultades" económicas a España a final de año y pide al Gobierno que haga los deberes

Dice que no es excluyente cumplir con los compromisos con la OTAN y dar respuesta a otras necesidades

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha vaticinado este martes que España tendrá "serias dificultades" económicas hacia finales de este año y principios del primer trimestre de 2023 y ha reclamado al Gobierno que haga los deberes.

"Hay que tomar decisiones, simplificar, hacer reformas, reducir el gasto público o el pacto de rentas", ha detallado el dirigente del PP, a la par que ha lamentado que España tenga el doble de desempleo que la media de la Unión Europea y que sea el último país en recuperar niveles pre covid.

Así, sobre los datos del paro que se conocieron ayer, ha señalado que se trata del "peor registro" desde el año 2008. "Si uno hace foto es el peor dato desde el año 2008 en el que haya un maquillaje porque los fijos discontinuos no computan como desempleados", ha recalcado. "Antes tampoco computaban, pero antes había 100.000 y ahora 900.000", ha añadido.

En esta clave, ha reconocido que el Gobierno ha incluido dos medidas del plan económico del PP, pero ha lamentado que lo haga "dos meses más tarde" y que no haya introducido algunas medidas como la deflactación de la tarifa de IRPF, la suspensión del impuesto de hidrocarburos, la mejora de la ejecución de los fondos Next Generation ni "ningún gesto de control del gasto público o simplificación de normas burocráticas". GASTO EN DEFENSA

Por otro lado, ha trasladado que no es "excluyente" dar cumplimiento a los compromisos que ha adquirido el Gobierno con la OTAN en materia de Defensa y dar respuesta a otras necesidades de los ciudadanos. Además, ha reclamado al Ejecutivo que se ponga de acuerdo en cuál es su postura.

Bravo considera que el crédito de 1.000 millones para el Ministerio de Defensa que aprueba hoy el Consejo de Ministros va en finalidad de cumplir el compromiso con la Alianza, pero ha insistido en que lo primero es que el propio Gobierno "se ponga de acuerdo entre sí".

Así se ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si el PP cree que hay que dar prioridad a la política de Defensa. "Lo que sí que está claro es que hay que ser capaz de dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos, pero creo que no es excluyente", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que el plan económico que planteó el Partido Popular tiene "margen" para atender a las familias, a las rentas medias y bajas que están pues la inflación, el precio de la luz, el precio de la de la cesta de la compra, el precio del gas, el precio de los carburantes, etc. "Y eso no debe ser excluyente a poder acometer aquellos compromisos que haya adquirido el Gobierno con la OTAN", ha insistido.

67.000 CONTRATOS SANITARIOS

Sobre la medida para estabilizar personal sanitario con 67.300 contratos fijos, ha reprochado al Gobierno que se arrogue este anuncio cuando es gestión de las comunidades autónomas y no atienda a la necesidad real que hay "que es la falta de médicos".

Ha hecho hincapié en que están trasladando al Gobierno la necesidad de resolver la falta de médicos, pero "no ha hecho ningún anuncio" para ampliar más plazas MIR o aumentar las plazas en universidades.

"Se dedica a hacer anuncios que no son suyos", ha criticado, al tiempo que no ha precisado si respaldarán esta iniciativa porque no conocen el texto. "Hay una situación que se está produciendo recientemente, que es que el Gobierno hace un anuncio de un par de líneas y con eso plantea si tiene apoyo o no tiene apoyo del Partido Popular", ha asegurado.

Así, ha trasladado que esperarán a conocer la "letra pequeña", pero ha insistido en que es un compromiso adquirido con la Unión Europea y que un 40 o 45 por ciento de las plazas para sanitarios son en comunidades gobernadas por el Partido Popular.