Bravo (PP) ve "grave" que el Gobierno siga sin aclarar si prorrogará la ayuda de 20 céntimos al combustible

Dice que, en vez de esa medida, el PP es partidario de bajar impuestos como el IVA y el impuesto de hidrocarburos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera "grave" que a estas alturas del mes de diciembre el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin aclarar si prorrogará o no la bonificación de 20 céntimos al combustible, una medida que figura dentro del paquete que se aprobó para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y a la subida de precios.

"Estamos en diciembre y no sabemos qué va a hacer el Gobierno. ¿Hasta cuándo va a esperar? Es para el 1 de enero ¿Van a esperar a decirlo el día 31? ¿El día 30? ¿Vamos a seguir complicándole la vida a las estaciones de servicio y van a tener que seguir adelantando ellas el dinero?", se ha preguntado Bravo en una entrevista concedida a Europa Press.

El dirigente del PP ha subrayado que el Ejecutivo sabe desde hace meses que esa medida acaba el día 31 de diciembre y "todavía" los españoles siguen sin saber lo que va a hacer el Gobierno, algo que, a su juicio, evidencia que no tiene "un plan para este país".

Al ser preguntado si el PP sería partidario de la prórroga de esa ayuda con el combustible, Bravo ha señalado que son partidarios de la "seguridad y la estabilidad" y ha recordado que en el plan económico que presentaron en abril pedían bajar el IVA y eliminar el impuesto de hidrocarburos.

"En vez de hacer esa medida de los 20 céntimos, que tiene toda esa carga administrativa, burocrática y financiera, nosotros pensamos que es mucho mejor la bajada de los impuestos", ha manifestado, para añadir que esa bajada impositiva es una medida "más rápida" y se consigue "el mismo efecto".

LA PRIORIDAD, "LOS VULNERABLES Y LOS SECTORES"

Bravo ha señalado que el PP lo que tiene "claro es que la prioridad" está en las personas "vulnerables" y "en los sectores" afectados. "Y a partir de aquí, todo lo que podamos, pero el que tiene que tomar la decisión es el que está gobernando", ha aseverado.

En este punto, ha criticado que la vicepresidenta Nadia Calviño no haya desvelado aún sus planes en relación con esta medida. "Me parece grave como país, como dirigentes de una gran empresa como es el país, que no sepan todavía lo que van a hacer. No sé si la gente es consciente de la gravedad de la situación", ha declarado.

Tras insistir en que sería "más fácil" adoptar la medida del PP que baja impuestos y que no le costaría a las estaciones de servicio, Bravo ha criticado que dentro del Gobierno "dependiendo de quién hable" se apueste por esa posible prórroga o no de los 20 céntimos.