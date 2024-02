Brigitte Nielsen sobre su reencuentro con Sylvester Stalone: "Fue muy bien"

MADRID, 6 (CHANCE)

Un día más 'El Hormiguero' sienta en la silla de invitados a uno de los rostros más conocidos de Hollywood. En esta ocasión ha sido la cantante, modelo y actriz danesa Brigitte Nielsen la que le ha contado a Pablo Motos cómo es su nueva vida en España ahora que ha decidido instalarse definitivamente en Marbella junto a su actual marido Mattia Dessi, y su hija Frida, de 5 años. "En 7 meses aquí he conocido a más gente encantadora y divertida que en Los Ángeles en 20 años. Es un país maravilloso" confesaba la actriz reconociendo que está feliz de poder disfrutar de la cultura española en su día a día. Mostrando su lado más amable con el presentador, Brigitte no dudó en alabar la gran trayectoria de Motos: "El Hormiguero es el único programa en España que se parece al de Oprah Winfrey". Ante tal piropo, Motos solo pudo responder: "Dentro de las cosas que uno piensa que no le van a pasar en la vida, como ir a la Luna, nunca creí que iba a estar a tu lado". Ex mujer de Sylvester Stalone, Brigitte reveló como fue para ella volver a trabajar con su ex marido en su vuelta al cine de la mano de 'Creed II': "Como si fuese en otra vida cuado estuvimos juntos. Fue muy bien, ambos habíamos seguido adelante con nuestra vida y somos muy profesionales". A pesar de haber rehecho su vida, Nielsen confesó que su separación no fue nada fácil para ella ya que se le cerraron muchas puertas a nivel profesional: "Todo lo que tengo ahora es porque no me rendí. Yo soy del tipo de persona que si se cae de la bici se vuelve a montar y a darle a los pedales. No fue fácil, pero la vida nunca es fácil". Madre de cinco hijos, la actriz ha reconocido en el programa que su última maternidad a los 54 años ha sido muy diferente a las anteriores ya que la edad le hizo entender mucho mejor el verdadero significado de la palabra madre: "Cuando eres tan inmadura tus prioridades son otras. Ahora no sería capaz de dejar a mi hija tres meses para irme a un rodaje".