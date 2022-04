Britney Spears, embarazada de su tercer hijo

MADRID, 12 (CHANCE)

Se ha convertido en uno de los bombazos más sorprendentes de las últimas horas: ¡Britney Spears está embarazada! La artista espera, a los 41 años, su tercer hijo; un bebé muy deseado y el mejor regalo que la diva del pop y su prometido, el modelo Sam Asghari - con el que lleva casi seis años de discreta relación - podían imaginar.

Y es que la cantante vive uno de los mejores momentos de su vida tras 'librarse' en 2021 de la tutela legal que durante años ejerció su padre sobre ella, limitando sus movimientos, inhabilitando sus propias decisiones e incluso obligándola a llevar un DIU que le impedía cumplir su sueño de convertirse en madre de nuevo.

Una vez recuperada su 'libertad', Britney se comprometía con su gran apoyo en los peores momentos, Sam Asghari y, a pesar de que todavía no han pasado por el altar, esperan su primer hijo en común. Así lo ha anunciado pletórica en sus redes sociales la artista, sin desvelar por el momento cuándo dará a luz o el sexo del que será su tercer hijo, ya que es madre de dos adolescentes - Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15 - fruto de su matrimonio con Kevin Federline.

"Perdí mucho peso en mi viaje a Maui y lo recuperé y pensé: 'Dios, ¿qué le ha pasado a mi estómago?' Mi marido dijo: 'No tonta, estás embarazada de comida!' Así que me hice un test de embarazo... y bueno... voy a tener un bebé", ha revelado emocionada, confesando que "cuatro días después" de realizarse la prueba "estaba un poquito más embarazada". "¡Está creciendo! Si hay dos ahí dentro puede que se me vaya la cabeza... Obviamente, no saldré tanto por culpa de los paparazzi, que ya han conseguido sacar tajada de mí desafortunadamente" ha añadido, dejando entrever que ya habría imágenes que evidencian su estado de buena esperanza.

Más sincera que nunca, Britney ha contado que en sus anteriores embarazos pasó por una depresión; algo que, espera, no se repita en esta ocasión gracias a la práctica diaria de yoga: "Es difícil porque cuando estuve embarazada pasé por una depresión prenatal... Y es absolutamente horrible... Las mujeres no hablaban de ello por entonces, algunas personas consideraban que era peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé en su interior... Pero ahora las mujeres hablan de ello cada día... Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuese un secreto"