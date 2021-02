Brufau y Bogás advierten de que la recuperación va más allá de la descarbonización y digitalización

Piden al Gobierno reglas claras y que aliente la creación de valor

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Endesa, José Bogás, han advertido este lunes de que la energía --en concreto la descarbonización-- y la digitalización no son los únicos problemas que tiene España ni los únicos motores para ayudar a la economía.

Lo han dicho durante la mesa redonda 'Liderazgo empresarial e inversión sostenible en tiempos de crisis' de la IX edición del Simposio Empresarial Internacional Funseam, en la que también han participado el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer.

Han intervenido además el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPr, Manuel Menéndez, y la presidenta de REE, Beatriz Corredor.

Brufau ha subrayado que el país tiene muchos otros problemas y ha apostado por hacer un plan estratégico para determinar las debilidades y las fortalezas, buscar qué es lo que hay que corregir, y cómo se tiene que mejorar: "Somos una parte de la economía, no toda".

OTROS SECTORES

"La misión de ser un país digital, un país sostenible en su concepto más clásico de la palabra, no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, son tres grandes ejes que me parecen magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo lo que hay que hacer es cómo dirigir toda la fuerza productiva del país hacia donde estaba", ha defendido.

También ha sostenido que los fondos de la UE no pueden ir solo a determinados sectores, ya que por muy importantes que sean no pueden acapararlos: "Hay muchas más necesidades en nuestro país que requieren del apoyo público-privado".

Bogás, en este sentido, ha defendido que ahora hay una gran oportunidad para acelerar el proceso de transformación al que está sometido la economía española y que su obligación es "responder a las expectativas de cambio".

"El mundo no es solo las grandes empresas, el mundo no es solo descarbonización y digitalización, hay otros problemas, que no son menores, que pueden ser más pequeños, de menos amplitud de cambio", ha añadido.

Por ello, considera que hay que buscar una salida sostenible, en el sentido de que la prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores.

REGULACIÓN

En cuanto al marco regulatorio, Brufau ha pedido reglas claras, transparentes y no reglas que beneficien a unos en detrimento de otros, sino reglas que mejoren la competitividad y, por tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo que invierten.

"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, las soluciones deben ser conjuntas, me refiero a la colaboración público-privada, que es importantísima", ha señalado.

Bogás ha subrayado que el papel público no debe ser únicamente el papel de la regulación y que las administraciones se deben enfocar, a parte de regulación, a alentar la creación de valor en la economía real.

"Toda la descarbonización y digitalización incidirán en la economía real, pero muchas cosas van a incidir en la economía real, si no hacemos esto los programas de reformas y de transformación van a tener poco efecto", ha añadido.

INFRAESTRUCTURAS

García-Ferrer ha sostenido que echa en falta un incremento de la inversión en infraestructuras en los Presupuestos aprobados ya que en todas las crisis, ha defendido, invertir en ellas "es una manera de reactivar la economía".

Llardén, por su parte, ha advertido de que gran parte de las cosas que quiere hacer el sector energético simplemente están fuera de las actuales normas legales.

López de Silanes ha situado que la principal contribución que pueden hacer en este momento es hacer sus actividades de la mejor forma posible y continuar con sus inversiones, y ha pedido que la transformación se haga bajo un marco de neutralidad tecnológica para ser capaces de "llevar a cabo este desarrollo y recuperación de la forma más amplia posible".

Boisseau ha advertido de que el papel del Estado nunca ha sido tan crítico como ahora y Menéndez ha llamado la atención sobre la deuda pública porque "va a ser uno de los temas a abordar en el largo plazo".