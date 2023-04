Bruno Brasil, su última visita a Dani Alves antes de que vuelva a declarar

MADRID, 16 (CHANCE)

Siempre al lado de su amigo Dani Alves, Bruno Brasil ha vuelto a la prisión de Brians II un domingo más para visitar al ex futbolista que se enfrenta a una de las semanas más decisivas desde su entrada en prisión por presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la noche del 30 de diciembre en la discoteca 'Sutton' de Barcelona.Será este lunes cuando el ex jugador de futbol vuelva a verse la cara con la jueza para ofrecer una nueva versión de los hechos sucedidos. Cuando se cumplen casi tres meses de su entrada en prisión, el abogado de Alves ha pedido una nueva vista con la jueza aportar nuevos datos sobre lo ocurrido a pesar de que la instrucción está practicamente cerrada. Esta vez sin la compañía de Joana Sanz, la todavía mujer del futbolista le ha acompañado en la mayoría de sus visitas, Bruno ha dejado claro una vez más que apoyará a su amigo hasta el final en los que están siendo los meses más complicados de su vida.Hace tan solo unos días era el mismo Bruno Brasil el que daba su versión de los hechos en el programa de Sonsoles Ónega. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella, que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención" declaraba el amigo del jugador. "Además recuerdo que en un momento dado de la noche Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos", decía. Bruno Brasil se refería al lavabo donde presuntamente habría ocurrido la violación. "Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un 'give me 5' y su prima un beso en la mejilla" declaraba entonces.A la espera de la declaración del propio jugador, estas palabras de su íntimo amigo nos pueden dar una idea de hacia dónde irá su nueva versión de los hechos.