Bruselas acogerá el 17 y 18 de julio a cumbre UE-CELAC bajo Presidencia española y con la incógnita de Maduro

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)

La cumbre de líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se celebrará los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas, han anunciado ambos bloques en un comunicado conjunto.

El anuncio se ha hecho oficial coincidiendo con la visita a Argentina del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, donde ha participado en un encuentro de la CELAC y ha mantenido reuniones con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, además del presidente temporal de la CELAC, el presidente de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

El encuentro de julio dará el pistoletazo de salida a la presidencia española de la UE y servirá para retomar el contacto al más alto nivel con Sudamérica y el Caribe, región con la que la UE no celebra una cumbre desde 2015.

Queda por ver el formato y los participantes en la cita, a la que a priori deberían acudir los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o de Nicaragua, Daniel Ortega.

A este respecto, durante una visita a la región el pasado octubre, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, defendió incluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba en la futura cumbre, pese a reconocer que las relaciones con algunos países de la zona son "difíciles".

"Hay diferencias claras con algunos países y gobiernos, ¿eso nos debería llevarnos a no querer sentarnos y compartir mesa y mantel con ellos? No, creo que eso no ayudaría", señaló entonces.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó en una reciente entrevista con Europa Press que tiene que ser la CELAC la que decida quiénes participan, evitando así aclarar si podrían acudir Maduro u Ortega, cuya reelección en 2018 y 2021 respectivamente la UE no ha reconocido.

Según el comunicado, la cumbre pondrá el foco en fortalecer la asociación birregional de la UE y los países de la CELAC con prioridades compartidas como las transiciones digital y verde, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud, la seguridad alimentaria, la migración, la seguridad y la gobernanza, además de la lucha contra el crimen transnacional.