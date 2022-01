Bruselas advierte de la falta de fiabilidad de las reseñas en más de la mitad de las páginas webs

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea y la Autoridad Europea de Protección al Consumidor han alertado sobre la poca fiabilidad de las reseñas de productos online, tras un análisis que revela que más de la mitad de las páginas web arrojan dudas sobre la veracidad de sus 'reviews' e infringen la directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, según apunta una investigación hecha pública este jueves, que ha analizado 223 sitios web relevantes.

"Insisto en una cuestión específica: los negocios online deben proporcionar a los consumidores información clara y visible sobre la fiabilidad de dichas reseñas. Los resultados de hoy son un claro llamamiento a la acción. Nos aseguraremos de que se respete la legislación de la UE", ha señalado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en un comunicado.

La investigación, efectuada en coordinación con las autoridades de 26 Estados miembros, además de Noruega e Islandia, revela que dos tercios de las tiendas online, 'marketplaces', páginas de reservas online, motores de búsqueda y comparadores de precios arrojaron dudas sobre la fiabilidad de sus reseñas.

Las autoridades nacionales contactarán con estos negocios online para que rectifiquen sus páginas web y, si es necesario, iniciarán acciones de acuerdo con las normativas establecidas, ha avanzado Bruselas en un comunicado.

"Los consumidores a menudo confían en las reseñas online cuando compran por Internet. No quiero que los consumidores sean engañados, quiero que puedan interaccionar en un entorno fiable", ha agregado el comisario de Justicia.

Otras conclusiones de la investigación apuntan que el 46% de las páginas web analizadas no informan a los consumidores de cómo recogen y procesan las reseñas. Además, más de la mitad de las webs no incluyen información acerca de cómo previenen las falsas reseñas y cerca del 80% de ellas no mencionan que las reseñas publicadas con terceros motivos están prohibidas.