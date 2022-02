Bruselas no ampliará su control "más allá" de lo pactado en el plan de recuperación pese a quejas del PP

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado este miércoles que Bruselas ya supervisa el plan de Recuperación y Resiliencia de España y que no ampliará su control "más allá" de lo estipulado en las condiciones del plan, después de que esta misma semana varios alcaldes del Partido Popular hayan denunciado ante el Ejecutivo comunitario la distribución de los fondos.

"Claro que estamos al tanto de estas conversaciones pero no estamos en posición de ampliar nuestro control más allá de lo que está aprobado en el plan para su implementación. Estamos observando y controlando desde Bruselas", ha señalado el comisario de Economía ante los medios tras la presentación de las previsiones económicas del Ejecutivo comunitario.

El miércoles, el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó desde Bruselas que España ponga en marcha más mecanismos de control sobre el reparto de los fondos porque cree que el Gobierno está discriminando a las regiones gobernadas por los 'populares'.

Almeida, acompañado por otros regidores del PP, pudo trasladar sus quejas al vicepresidente responsable de Modo de Vida Europeo, el conservador Margaritis Schinas, que no tiene competencias sobre la gestión de los fondos; no así al vicepresidente ejecutivo responsable del plan de recuperación, el también conservador Valdis Dombrovskis, que no se reunió con la comitiva del PP pero sí recibirá este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

RERFORMA LABORAL.

Respecto a la aprobación en el Congreso, la semana pasada, de la reforma laboral, Gentiloni ha valorado positivamente que el acuerdo haya sido alcanzado en consenso con patronal y sindicatos y ha señalado que la evaluación vendrá en las próximas semanas.

"El hecho de que un acuerdo sea alcanzado con los distintos agentes sociales es, en todo caso, positivo", ha señalado el comisario de Economía.

Gentiloni se ha pronunciado, además, sobre las perspectivas de crecimiento de la economía española, que apuntan a un alza del 5,6% en 2022 y un repunte de la inflación del 3,6% para el presente ejercicio. En este sentido, el comisario de Economía ha señalado que España tiene "unas perspectivas de crecimiento muy positivas para 2022, considerando el resultado de 2021".

"Esta perspectiva es no solo positiva, sino realista", ha subrayado Gentiloni, que ha recordado que el crecimiento de la economía el pasado ejercicio se situó en el 5%.