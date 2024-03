Bruselas deja en manos de España tomar medidas tras detectarse Hepatitis A en fresas importadas de Marruecos

Afirma que las fresas contaminadas no llegaron a los consumidores

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha dejado en manos de las autoridades españolas decidir si toma medidas tras la detección de Hepatitis A en fresas importadas desde Marruecos y ha afirmado que los productos contaminados no llegaron a los consumidores.

"En el contexto de estas notificaciones de alerta, corresponde a los Estados miembro decidir qué medidas son adecuadas, lo que podría incluir la devolución o eliminación de los productos contaminados", ha explicado el portavoz responsable de seguridad alimentaria, Stefan de Keersmaecker.

Asimismo, ha indicado que la notificación emitida este lunes en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que alertaba de "presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos" detectada en un punto de entrada de España, no entraña "riesgo grave", por lo que no es necesaria una actuación rápida en ningún otro Estado miembro de la UE distinto del que notifica el asunto.

Por tanto, ha explicado que el Ejecutivo comunitario dejará en manos de las autoridades españolas decidir qué medidas son adecuadas al tiempo que ha destacado que la prioridad fundamental de la Comisión es la salud de sus ciudadanos y que, por esa razón, la UE tiene algunas de las normas de seguridad alimentaria "más estrictas del mundo".

El portavoz ha añadido, además, que se trata de un procedimiento "regular" y ha asegurado que se hicieron controles pertinentes para evitar que los productos llegaran a los consumidores.