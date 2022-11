Bruselas elude valorar la derogación porque es un asunto "claramente de competencia" nacional

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha dicho este viernes que no quiere hacer comentarios sobre la propuesta del Gobierno de derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados porque lo considera un asunto de competencia exclusiva nacional.

Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo comunitario en materia de Justicia, Christian Wigand, quien en una rueda de prensa en Bruselas ha respondido a preguntas sobre la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Derecho penal "claramente recae en las competencias de los Estados miembro".

Por ello, ha remachado, Bruselas "no va a hacer ningún comentario" al respecto sobre una reforma sobre cuyo debate los servicios comunitarios están al tanto pero no consideran que deban ser informados porque no afecta a sus competencias.

La proposición aboga por derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.

El texto consigue esta rebaja tras eliminar el artículo 544 del Código Penal --que define el delito de sedición-- y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó "desórdenes públicos agravados".

El texto señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".