Bruselas pide más gasto en defensa y no descarta préstamos conjuntos en el aniversario del ataque a Ucrania

GANTE, 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha reconocido este sábado que "está claro" que la Unión Europea tendrá que prestar más atención a las capacidades de la industria de defensa, para lo que ha pedido "más gasto a nivel nacional" cuando se cumplen dos años del ataque de Rusia a Ucrania

"Tenemos que trabajar conjuntamente en ello y hacer más a nivel nacional y europeo", ha aseverado el político letón en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía de la UE (Ecofin), que se celebra este sábado en Gante (Bélgica) en el marco de la presidencia belga del Consejo.

Dombrovskis ha recordado que este 24 de febrero se cumplen dos años desde que Rusia iniciase su brutal agresión sobre Ucrania, por lo que ha apelado que la UE continúe haciendo "todo lo necesario" para apoyar a Kiev, al tiempo que ha insistido en la urgencia de trabajar en el suministro de munición.

Preguntado por los instrumentos que puede plantear la Comisión para impulsar el gasto europeo en defensa, el vicepresidente ha apuntado que las discusiones se están "llevando a cabo" y no ha descartado la posibilidad de recurrir a préstamos conjuntos, con los que se financian mecanismos como el plan de recuperación --los fondos 'NextGenerationEU--.

En este sentido, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que ya apoyó financiar la defensa de la UE a través de un sistema de emisión de deuda, ha vuelto a defender este sábado que los objetivos comunes cuenten con financiación común.

"La experiencia ha demostrado que este es el camino correcto, no sólo para los 'NextGeneration', sino también para el mecanismo para reducir los riesgos del desempleo (SURE) y la ayuda a Ucrania", ha explicado el comisario italiano, que ha admitido que no ve "ninguna razón para no continuar con financiación común para los objetivos comunes".

También las ministras de finanzas de Finlandia y Lituania, Riikka Purra y Gintaré Skaisté, han abogado por mantener el apoyo "unánime" de la UE a Ucrania frente a la "fatiga bélica" y a impulsar una industria de defensa "creíble" entre los Veintisiete, además de aumentar el envío de armas y munición a Kiev. "No hay una Europa segura sin una Ucrania segura, garanticemos que tiene los medios para defenderse", ha remachado la ministra lituana.