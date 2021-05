Budó defiende que "aún hay recorrido" para un acuerdo ERC-Junts para formar Govern en Cataluña

Asegura que Aragonès no se ha referido a las negociaciones en el Consell Executiu

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha defendido este martes que "aún hay recorrido" para que ERC y Junts puedan reconducir la situación y llegar a un acuerdo de legislatura.

"El plazo legal para llegar a un acuerdo de gobierno finaliza el 26 de mayo. Aún hay recorrido y corresponde a los partidos negociadores explicar cuál es la situación. Quedan pocos días, pero aún hay recorrido para facilitar un acuerdo de Govern", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Por ello, ha manifestado su confianza con los equipos de ERC y Junts, y ha llamado a evitar poner "en el ruido mediático" estas negociaciones para poder trabajar con discreción.

Tras evitar pronunciarse sobre si contempla una repetición electoral, tampoco ha querido dar su opinión sobre que los partidos independentistas hayan roto los contactos y los republicanos ahora apuesten por negociar con los comunes.

Según Budó, el vicepresidente del Govern en funciones y candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha hecho ninguna referencia a la situación de las negociaciones durante la reunión del Consell Executiu, ni tampoco ninguno de los consellers.

"Intentamos aislarnos de lo que son las negociaciones en el ámbito de las formaciones políticas que deben dar apoyo a un nuevo Govern. Este debate no se ha producido" en el seno del Consell Executiu, ha apuntado Budó, que también ha añadido que no ha hecho ningún tipo de autocrítica.

Pese a todo, ha asegurado que el Govern en funciones actual se ha conjurado para seguir al frente de todo lo que sea necesario y para centrarse en todo lo que afecta a los ciudadanos.

"EL GOVERN NO DIMITIRÁ"

"El Govern no dimitirá. Estamos en funciones y estaremos en funciones hasta que haya un nuevo Govern", ha zanjado Budó, aunque reconoce que al estar en funciones no pueden hacer lo mismo porque no pueden tener una actividad legislativa, y por tanto no podrían tener una nueva ley de presupuestos para abordar la situación social y económica derivada del coronavirus.

Sin embargo, ha defendido que con las competencias que tiene actualmente y con una prórroga presupuestaria están afrontando "el día a día del Govern y la gestión de la pandemia".