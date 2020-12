Budó sobre el rechazo de Fiscalía a los indultos: "No confiábamos en que no fuera desfavorable"

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que no confiaba en que la Fiscalía emitiera un informe favorable a indultar a los presos del 1-O: "Cualquier resolución o informe que venga de los tribunales españoles, no confiamos. No confiábamos en absoluto en que este informe no fuera desfavorable".

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que no confiaba en que la Fiscalía emitiera un informe favorable a indultar a los presos del 1-O: "Cualquier resolución o informe que venga de los tribunales españoles, no confiamos. No confiábamos en absoluto en que este informe no fuera desfavorable". Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio del 1-O se hayan opuesto a conceder indultos debido la gravedad de los hechos y a que no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen, según consta en los informes que han elaborado. Budó ha sostenido que no confían ni en el indulto ni en la reforma del Código Penal, y ha insistido en la necesidad de "abordar la raíz del conflicto político" a través de una amnistía. "Lo que hace falta es que la ley de amnistía se apruebe. La resolución del conflicto político no pasa ni por el indulto ni por la modificación del Código Penal. No confiamos", ha añadido. Sin embargo, ha reconocido que tampoco confía en que el Gobierno conceda esta amnistía: "Ya nos ha demostrado que no tiene ningún interés ni ninguna intención de abordar la ley de amnistía".