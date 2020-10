Budó no ve "normal" que Torrent no le haya comunicado cuándo serán las elecciones

Cree que el Gobierno no ha publicado el cese de Torra en el BOE porque "se ha querido ahorrar esa vergüenza"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que "no es normal" que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no le haya comunicado cuándo serán las elecciones en Cataluña, que ha anunciado que serán el 14 de febrero si no hay un debate de investidura previo.

"Seguramente no es normal esta falta de comunicación. Tendremos las explicaciones oportunas de por qué ha sido así", ha afirmado Budó en una entrevista este viernes en Ser Catalunya recogida por Europa Press, en la que se ha enterado en directo del anuncio de Torrent.

"No se trata de una deslealtad", ha sostenido la consellera que sí cree que se ha precipitado, y ha añadido que el calendario tiene unos plazos y que tampoco consta que se hayan convocado los comicios oficialmente, tras lo que ha pedido quitarle hierro al asunto.

Ha afirmado que siguiendo el reglamento del Parlament "es fácil llegar a estos cálculos" y que se sabía que caerían por esas fechas, y ha destacado que el presidente del Parlament hará lo que corresponde y sabe qué pasos debe seguir, en referencia a los contactos con las formaciones para una posible investidura.

Preguntada por si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no debía haber convocado elecciones antes de ser inhabilitado, Budó ha asegurado que "parte de la estrategia de Torra requería esta inhabilitación", puesto que no se iba a autoinhabilitar y marcharse antes de que el Tribunal Supremo lo ratificase, ha concretado.

Budó considera que el Gobierno no ha publicado el cese de Torra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "porque es una vergüenza lo que ha pasado y se han querido ahorrar esa vergüenza", y ha defendido que la Generalitat no ha publicado el cese de Torra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), sino que el cese se ha producido por mandato judicial.

PRIMARIA EN JXCAT

Sobre si se presentará a las primarias de JxCat, Budó ha asegurado que está siempre "a disposición del partido" y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que considera que es el candidato de su formación.

Ha mencionado que tanto la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, como el conseller de Territotio y Sostenibilidad, Damià Calvet, irán a las primarias y ha asegurado: "Este debate lo tendremos que abrir pronto en Junts".

"No dudo en absoluto del rol de estas elecciones. Se deben leer en forma plebiscitaria", ha defendido Budó, que ha llamado a las fuerzas independentistas a trabajar para superar el 50% de los votos y que estos comicios sirvan para contarse, en sus palabras.

"Estamos dispuestos a contarnos cada vez que se pongan las urnas. A partir de aquí, debemos ser capaces de trabajar por una estrategia conjunta para acabar el proceso de independencia", ha subrayado Budó, que ha dicho que tiene esperanza de que las fuerzas independentistas se encontrarán un denominador común para avanzar en este proceso.