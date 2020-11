"La buena cocina", nuevo libro de Karlos Arguiñano con 900 recetas para comer sano sin renunciar al sabor

El nuevo recetario del famoso cocinero reivindica la auténtica cocina de toda la vida y la importancia de saber escoger los ingredientes

MADRID, 11 (CHANCE)

Karlos Arguiñano acaba de lanzar su nuevo libro, "La buena cocina", un ejemplar que hará las delicias de los seguidores de uno de los cocineros más carismáticos de nuestro país. En un momento complicado a causa de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, el vasco, que compagina su programa de cocina en Antena 3 con su famoso restaurante, mantiene su optimismo contagioso y nos desvela qué podemos encontrar en este esperado y novedoso libro de cocina, que nos enseña a preparar recetas fáciles y superdeliciosas destacando lo importante que es escoger bien el producto.

Lo primero de todo, el chef señala que "son 900 recetas distintas hechas por mí en televisión y una cosa curiosa que tiene este libro es que vas a poder encontrar las recetas por ingredientes. Te vas a garbanzos y te vas a encontrar con veinte recetas con garbanzos distintas. Te vas a verduras y multitud de recetas distintas con verduras. Te vas a arroces y un montón de arroces distintos. Un chollo".

"Yo suelo ir al mercado con la idea de pescado o carne y ya lo tengo más o menos, pero sí está claro es que me dejo asesorar. Voy a la pescadería, verdulería o la carnicería y ellas te van orientando y te van diciendo esto es lo primero, estos guisantes son de ahora, pues dame medio kilo. A mí no se me resiste prácticamente ningún ingrediente", desvela el guipuzcoano.

Humilde, y pese a tratarse de uno de los cocineros más importantes de nuestro país, Arguiñano confiesa lo que más le cuesta en la cocina: "Es la repostería, las masas, pero eso lo delegué hace muchísimo tiempo a mi hermana Eva y ahora en mi hijo.

Fiel a su cercanía y naturalidad, el televisivo cocinero nos da un consejo de cara a estas fiestas navideñas: "Esta Navidad, como todas, tenemos que ponerle mucho cariño. Este año más y si cocinamos con cariño y familia, ayudando a algunos que no solemos ayudar, seguro que está todo mucho más rico y estaremos todos mucho más fuertes. Lo importante es comer un poquito de todo y mucho de nada, pero lo que no me cabe duda que alimentos como el pescado azul, las legumbres, los cereales y una comida variada nos va a ayudar a estar fuertes y a aguantar este maldito bicho".