Buenaventura (CNMV) avisa de los riesgos y ventajas que puede suponer la IA para los mercados financieros

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha avisado este martes de que la Inteligencia Artificial (IA) comporta ciertos riesgos, como los movimientos desordenados o los comportamiento de rebaño, pero también ha indicado que puede suponer ventajas, como por ejemplo, al ámbito de la supervisión.

Buenaventura, que ha participado en el encuentro 'Líderes Responsables' que organiza la Fundación Seres, ha sostenido que nadie sabe cuál puede ser el impacto de la IA, puesto que se trata de una tecnología "muy disruptiva" cuyo tiempo de adaptación hasta su adopción masiva y desarrollo pleno "es largo".

Además, ha recordado que esta tecnología no es exactamente nueva, puesto que más de un 50% de las ejecuciones que se hacen actualmente en Bolsa "lo deciden máquinas con autonomía, no las decide un humano". "Lo que ocurre es que los algoritmos que tenemos no son tan sofisticados como los que estamos empezando a ver en otros ámbitos", ha explicado.

Así, entre los riesgos de esta tecnología ha señalado la posibilidad de que se produzcan movimientos desordenados, comportamiento de rebaño, posible manipulación por parte de algortimos, de generación de ruido. Pero ha afirmado que hay "ventajas" como en costes, en la mejora de decisiones y para utilizarla en el ámbito de la supervisión, donde puede usarse para detectar fallos de conducta.

CRIPTODIVISAS

Preguntado por las criptodivisas, Buenaventura ha indicado que no es el "principal fan" de estos activos como objeto de inversión, aunque paradójicamente la CNMV es "muy fan" de la tecnología DLT ('Distributed Ledger Technology'), cuyo tipo más conocido es el 'blockchain'. "Creemos que puede revolucionar algunos aspectos del sistema financiero para mejor en términos de acceso, de costes, contacto directo entre empresas e inversores, eficiencia", ha trasladado el presidente de la CNMV.

Ha valorado la normativa impulsada en España para vigilar la publicidad de estos criptoactivos, ya que se han producido en España también casos de posibles fraudes o estafas ligadas a ellas. Al respecto, ha indicado que la CNMV había alertado de algunas empresas, antes de la entrada en vigor de la norma sobre publicidad de criptodivisas, aunque ha reconocido que las advertencias "no sirven por sí solas" ante la publicidad que se realiza en programas de televisión o redes sociales.