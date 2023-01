Buenaventura (CNMV) pide que no se ahorren costes en la lucha contra el abuso de mercado

La CNMV publicará próximamente la versión definitiva del Código de Buenas Prácticas de inversores institucionales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha considerado que el "último sitio" en el que se debieran ahorrar costes es en la lucha contra el abuso de mercado, en referencia a la "radical" reforma del régimen de las listas de iniciados de los emisores de valores, que desaparecen en la reciente propuesta de la Comisión Europea para agilizar la salida de más empresas europeas a bolsa, conocida como 'Listing Act'.

En un discurso pronunciado durante una cena celebrada en el Palacio de la Bolsa de Madrid con motivo del Spain Inverstors Day, Buenaventura ha reconocido que esta propuesta de la Comisión Europea contiene varias reformas en la lucha contra el abuso de mercado, algunas de ellas "positivas", pero que también incluye la desaparición de las listas de iniciados de los emisores de valores. "Respecto a esto último, a mi juicio, el último sitio en el que debiéramos ahorrar costes es en prevención del abuso de mercado", ha señalado.

Utilizando un símil, el presidente de la CNMV sostiene que pretender atraer más empresas a bolsa relajando las medidas, como las listas de iniciados, para prevenir el abuso de información privilegiada, "es como tratar de fomentar el empleo suavizando las normas de salud y seguridad en el trabajo: es un camino peligroso y que a la larga sale caro".

Sin embargo, durante su discurso, Buenaventura ha insistido en la necesidad de atraer más empresas al mercado de valores como vía para conseguir un "equilibrio de las fuentes de financiación empresariales".

Ha defendido la eficiencia, profundidad y atractivo del mercado español, uno de los cuatro grandes mercados europeos, si bien ha indicado la necesidad de que la bolsa de valores española crezca, ya que "se necesitan más empresas cotizadas en relación al tamaño de la economía" del país.

Para ello, ha recordado que en los últimos años, la CNMV ha reducido determinados requisitos administrativos para tratar de facilitar el acceso de nuevos emisores, como es la propuesta de reducción de las tasas de supervisión que se incluye en la reforma de la Ley de los Mercados de Valores.

En este sentido, Buenaventura ha explicado que el objetivo de este recorte es garantizar la autonomía financiera de la CNMV, al tiempo que se adecúan los importes de las tasas a los costes de supervisión, "reduciendo de forma notable" el excedente presupuestario. También buscaría facilitar la competitividad del mercado español de valores, moderando los costes asociados.

Sin embargo, ha pedido que la regulación no se relaje en ciertos aspectos, como la lucha contra el abuso de mercado, la protección del inversor o asegurar que la información no financiera exigida sea la misma para empresas cotizadas y no cotizadas, y en perseguir los "mejores estándares internacionales" en materia de gobierno corporativo.

"Un buen gobierno corporativo es indispensable para el desarrollo y crecimiento de los mercados de valores y es la herramienta principal (a través del papel central de los consejeros independientes) que ha de velar por los intereses de todos los accionistas, especialmente los minoritarios. Aquí deben evitarse los atajos. La CNMV tiene esto muy claro y nos esforzaremos para que la norma y las recomendaciones avancen en la dirección correcta", ha afirmado al respecto.

También en la cuestión del buen gobierno corporativo ha avanzado que en las próximas semanas se publicará la versión definitiva del Código de Buenas Prácticas de los inversores institucionales, conocido también como 'Stewardship Code', que con carácter voluntario y bajo el principio de 'cumplir y explicar', permita fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las compañías cotizadas.