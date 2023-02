Buenaventura (CNMV) pone en valor la calidad de los consejos de administración españoles

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha valorado positivamente la calidad de los consejos de administración españoles, así como el papel de los consejeros independientes y la implicación de los accionistas.

"La calidad de los consejos de administración españoles está a la altura de los principales países europeos", ha dicho Buenaventura durante la jornada para conmemorar la décima edición del 'Programa para Consejeros' de Esade y PwC, celebrada el miércoles en el CaixaBank All in One Madrid.

Respecto al progreso en diversidad de género en los consejos y la proporción de altas directivas, el presidente de la CNMV ha asegurado que no hay que conformarse con "aprobar raspado", sino que hay que estar a la cabeza de la Unión Europea.

En referencia a la implicación de los accionistas, Buenaventura ha indicado que es como "esencial por la responsabilidad fiduciaria y los efectos positivos de su participación activa".