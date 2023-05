Bugallo presenta su renuncia como líder del PSOE compostelano y no irá al pleno de constitución

Apunta a un "acuerdo" tácito entre PSOE y BNG para que Goretti sea alcaldesa y admite que no contemplaba el sorpaso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde en funciones de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha presentado a primera hora de este lunes su renuncia como secretario xeral de los socialistas compostelanos, al tiempo que ha confirmado que no asistirá al pleno de constitución de la nueva corporación local, que será el sábado 17 de junio, ni participará en las negociaciones del futuro gobierno, aunque confía en que sea "progresista" y da por hecho que lo liderará la nacionalista Goretti Sanmartín.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa en el consistorio compostelano, en la que ha apuntado que el pleno que elegirá al nuevo alcalde de la ciudad será el 17 de junio, tal y como han acordado los grupos, y ha añadido que él no asistirá, ya que no recogerá su acta de edil, como anunció ya en la noche electoral.

En este pleno, ha augurado, "habrá una candidata a la alcaldía", en referencia a Goretti Sanmartín, aunque ha dicho que no quiere "inmiscuirse" en esta cuestión que "corresponde a los seis concejales socialistas".

En todo caso, ha admitido que "tradicionalmente" existe "un acuerdo" entre BNG y PSOE en Santiago para que "se apoye a la fuerza más votada de los dos", en este caso el BNG, a lo que ha añadido que "en Santiago, sería difícil de explicar que, habiendo 14 concejales que conforman una mayoría progresista, no hubiese un gobierno progresista", teniendo en cuenta que la lista más votada, con 11 ediles, es la del popular Borja Verea.

"Como se articule esto, es algo en lo que yo no voy a tener intervención y no me corresponde a mi hablar de esta cuestión", ha dicho Bugallo, que "de aquí al 16 de junio" se va "a limitar a cumplir" su "misión como alcalde en funciones".

NO CONTEMPLABA EL SORPASO

Sobre los resultados electorales, aunque no ha querido entrar a analizar las circunstancias de la pérdida de votos de los socialistas, sí ha admitido que ninguno de los escenarios que manejaba contemplaban el sorpaso del BNG al PSOE, como así ha sido.

De hecho, ha apuntado que incluso en el "peor escenario", con seis ediles, creía que los socialistas serían "la lista más votada" y ha reflexionado acerca de los votos del PSOE que han recalado en el candidato popular: "no sé si son conscientes de que han hecho a Goretti alcaldesa".

Bugallo, que entre este último periodo y su anterior etapa como regidor ha sido 17 años alcalde de Compostela, ha considerado el resultado "incuestionable" y ha garantizado que no se marcha del cargo "dolido" si no "agradecido con los compostelanos" por la confiaza depositada en él. Además, ha precisado, ya había pensado con anterioridad que estas fuesen sus "últimas elecciones".

"Considero que en política hay que asumir el éxito y el fracaso con absoluta normalidad", ha dicho el alcalde en funciones, que ha garantizado que, al frente de la corporación compostelana, trató siempre de "cumplir su deber": "Mi objetivo nunca fue ganar las siguientes elecciones, mi objetivo siempre fue servir a Santiago".

"Que nadie piense que hice nada por perjudicar a nadie ni por beneficiar a nadie. Todo lo que hice fue pensando en el interés general de Santiago", ha dicho, tras lo que ha pedido "perdón" a "cualquier persona que se haya sentido perjudicada" por su actuación política.

DEFENSA DE SU ACTUACIÓN

Durante la rueda de prensa, Sánchez Bugallo ha defendido su gestión, apuntando que Santiago tiene "la mayor tasa de empleo de su historia", la menor tasa de paro y "récords históricos de turistas" o de implantación de empresas.

Por ello, ha apuntado que no se arrepiente de sus decisiones, aunque eso le haya generado efectos negativos. En este sentido, se ha referido a la regulación de las viviendas de uso turístico, ante las que ha advertido que el actual es un momento en el que "pueden pasar cosas irreversibles".

"O somos capaces de recuperar el carácter residencial de la ciudad histórica, o dentro de cuatro años será irrecuperable", ha apuntado el regidor en funciones, que ha adelantado que la nueva corporación tendrá "retos fundamentales". "Yo les deseo muchísimo acierto y muchísima suerte", ha añadido.

RENUNCIA AL PSOE

De forma paralela, Sánchez Bugallo ha añadido que a primera hora de este lunes ha presentado su dimisión también como secretario xeral del PSOE de Santiago, aunque ha reconocido que lo hizo antes de conocer la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Por ello, ha añadido que está "dispuesto" a "seguir en activo hasta el 24 de julio" si sus compañeros así lo estiman. "No es que me quiera escapar", ha bromeado.

Al igual que para el grupo municipal, Sánchez Bugallo no se ha querido pronunciar sobre el mejor nombre para relevarlo al frente de los socialistas compostelanos, aunque ha confiado en que sea una persona "que actúe como elemento de unión" y esté "muy comprometida con Santiago".

Aunque ahora irá "a la jubilación", ha admitido que es una persona "con vocación política", por lo que no descarta volver a ocupar algún puesto "si en un determinado momento se me llama". "Yo no estoy pensando en aspirar a ningún puesto", ha aclarado.