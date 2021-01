El buque de asalto anfibio 'Castilla' zarpa desde Rota para incorporarse a la Operación Atalanta en el Índico

ROTA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El buque de asalto anfibio 'Castilla' ha zarpado este sábado desde Rota (Cádiz) para incorporarse a la Operación Atalanta, también conocida como 'EU-Navfor Somalia', en aguas del Océano Índico.

El Ministerio de Defensa señala en una nota de prensa que para salvaguardar la seguridad sanitaria de la dotación, el acto de despedida, presidido por el Almirante de la Flota (Alflot), Antonio Martorell Lacave, se llevó a cabo en la cubierta del buque y sin asistencia de invitados o familiares.

En su alocución, el Alflot ha señalado que esta es la cuarta ocasión en que despide a una unidad al inicio de su despliegue y, aunque en cada ocasión manifiesta su deseo de que sea la última que se realiza de esta forma "tan atípica", desafortunadamente "hoy lo vuelve a ser".

"No he podido estrecharos la mano uno a uno, no nos acompaña la banda de música, los medios de comunicación tampoco están presentes y, sobre todo, echamos de menos en el muelle a vuestros familiares y seres queridos, que hubieran deseado estar aquí con vosotros, y a los que os hubiera gustado dar un último beso o abrazo de despedida a pie de portalón", ha lamentado.

"Quiero por ello públicamente agradecerles su apoyo porque gracias a ellos, a su labor y apoyo en laretaguardia, podemos nosotros desempeñar nuestro trabajo con eficacia", ha añadido, antes de subrayar que las nuevas tecnologías acortan las distancias y permiten mantener un contacto frecuente, pero "la falta de contacto físico no la ha solucionado todavía la tecnología y exige sacrificio, a vosotros, pero sobre todo a los que dejáis en tierra, porque ellos no han elegido esta profesión", así que "un enorme gracias a vuestras familias y seres queridos".

El objetivo principal de esta misión de la UE consiste en proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos (WFP), así como a otros buques vulnerables, y la lucha contra la piratería en aguas del Golfo de Adén y cuenca este de Somalia. Esta misión es la primera operación marítima de la Unión Europea que se realiza en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).

El Buque de Asalto Anfibio 'Castilla' (L-52), segundo buque de la clase 'Galicia', fue construido por la Empresa Nacional Bazán (hoy Navantia) en El Ferrol (La Coruña). Su construcción se inició en de mayo de 1997, fue botado el 14 de junio de 1999 y entregado a la Armada Española el 26 de junio del 2000, sustituyendo al viejo transporte de ataque 'Aragón' (L-22).

El actual 'Castilla' es el duodécimo buque en la historia del Armada que lleva este nombre. Diseñado para transportar tropas y vehículos y para operar con embarcaciones anfibias en el dique y con helicópteros en su cubierta de vuelo, la misión principal de este buque es llevar a cabo operaciones anfibias. Sus capacidades permiten también la participación en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria, mediante apoyo médico y quirúrgico, en catástrofes naturales y aporta en la Operación Atalanta capacidades logísticas diferenciadas y unas condiciones de habitabilidad óptimas.

Su preparación se ha llevado a cabo observando estrictamente las medidas establecidas para evitar la propagación de la Covid-19 y toda la dotación ha seguido un protocolo de cuarentena en el que se han realizado test de antígenos y PCR a su inicio y finalización.

El 'Castilla' cuenta para esta misión con una Unidad Aérea embarcada compuesta por un helicóptero AB-212 de la 3ª Escuadrilla de Aeronaves y un sistema aéreo no tripulado 'Scan Eagle' de la 11ª Escuadrilla, que aporta al buque nuevas capacidades en misiones de vigilancia y obtención deimágenes en tiempo real. Dispondrá de dos embarcaciones LCM del Grupo Naval de Playa, un equipo médico con capacidad quirúrgica y un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, que se incorporará en la zona de operaciones.

La dotación y el personal embarcado para esta misión suman un total de 260 personas a bordo del "Castilla", que finalizará su participación en la OP ATALANTA el próximo mes de Junio; a su llegada a la zona de operaciones relevará a la Fragata "Reina Sofía", desplegada desde octubre. El "Castilla" ha participado en distintas operaciones y ejercicios tanto de ámbito nacional como integrado en operativos internacionales, mereciendo mención especial la operación 'Hispaniola', de ayuda humanitaria a la población de Haití tras el terremoto de 2010 y los despliegues en 2012 y 2018 por las costas del Golfo de Adén dentro del dispositivo de la operación 'Atalanta', a la que ahora se incorpora por tercera ocasión.