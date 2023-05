Buruaga (PP) asegura que Sánchez y Revilla "son lo mismo" y que el PRC apoya al Gobierno más que Bildu o ERC

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La candidata del Partido Popular a la presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que el actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son lo mismo", poniendo como ejemplo que el diputado del PRC en el Congreso ha apoyado el 93 por ciento de las medidas del Ejecutivo.

Así se ha expresado este martes durante su intervención en desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid en el que ha advertido de que, en caso de que le den los números, Revilla revalidaría su Gobierno con el apoyo del PSOE pero también de Podemos.

"Ha votado más veces (a favor del Ejecutivo) que Compromís, ha votado más veces que Más País, que el PNV, que el PDeCAT, que Bildu, que Esquerra Republicana de Cataluña, ha votado más veces que los socios y colaboradores de Sánchez y de Podemos", ha remachado la candidata 'popular' a las elecciones de Cantabria.

Buruaga ha sostenido que el PRC ha apoyado en la Cámara Baja medidas importantes como la Ley Trans, la Ley de Eutanasia o la última Ley de Vivienda, y ha favorecido otras como con su abstención a la Ley del Solo sí es sí. Según la candidata del PP, estos ejemplos demuestran que "el seguidismo" de Revilla a Sánchez "ha sido total".

GOBIERNO DE PP O "GOBIERNO FRANKENSTEIN"

La también exconsejera y exvicepresidenta del Gobierno de Cantabria ha deslizado que los cántabros tienen dos opciones en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo: "El PP o un gobierno frankenstein con Sánchez y con el todavía peor Podemos".

Según Buruaga, Revilla tendrá que formar un Ejecutivo tripartito porque no tendrá más opciones, motivo por el que su partido está trabajando para obtener una mayoría que le permita gobernar en solitario, evadiendo la respuesta a si preferiría pactar con el propio PRC o con Vox para formar Gobierno tras los comicios.

"¿Para qué está trabajando el Partido Popular? Pues evidentemente para gobernar en solitario. A mí no me gusta hablar de pactos antes de las elecciones porque cuando uno le tiene que salir a pedir la confianza a los electores tiene que mostrarles respeto", se ha justificado, pidiendo un pacto para que gobierne la lista más votada.

En este sentido, la candidata 'popular' a la presidencia cántabra ha calificado al PRC en estas elecciones de partido "bisagra", abriendo la puerta a que si Revilla quiere evitar una coalición de PP y Vox "lo tiene al alcance de la mano". Además, ha aseverado que las encuestas --que encumbran al PP como primera fuerza en la región-- demuestran que la mayoría de los ciudadanos creen que el tiempo de Revilla en la política ha terminado.

"TIERRA DE FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y TURISTAS"

Buruaga ha augurado que Cantabria va camino de convertirse en una tierra de funcionarios, jubilados y de turistas porque es una comunidad cada día más envejecida que expulsa a la gente joven y que es "incapaz" de retener y atraer talento.

"Yo no me conformo. Este no puede ser el camino de mi tierra", ha relatado, citando algunos de los problemas que acucian, según ella, a Cantabria, como una alta presión fiscal, liderar la lista de espera quirúrgica o la falta de inversión en estructuras y en I más D.

Por ello, ha prometido que si gobierna llevará a cabo una rebaja del IRPF para las rentas bajas y medias, que reducirá el impuesto sobre bienes inmuebles, que ampliará el catálogo de deducciones para familias y que impulsará una fiscalidad que beneficia a la Cantabria rural, entre otras rebajas de contribuciones. "Cantabria no necesita un Gobierno más rico, necesita una sociedad más próspera", ha añadido.

También ha prometido que en los primeros 100 días de Gobierno llevaría a cabo un "pacto profesional por la sanidad pública" para mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios y para reducir las listas de espera en la atención especializada, poniendo "todos los recursos disponibles", también de la sanidad privada.

La candidata del PP ha tenido también ocasión de calificar de "esperpento" el episodio de los trenes de cercanías que no cabían por los túneles cántabros. "Es un signo evidente de la decadencia de un Gobierno", ha remachado.