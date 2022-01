Buscan a un condenado por una violación en Molins (Barcelona) tras no presentarse al juzgado

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Barcelona ha dictado una orden de búsqueda y detención a uno de los tres condenados por una violación múltiple a la salida de una discoteca en Molins de Rei (Barcelona) en 2018 al no presentarse a la vista a la que estaba convocado este jueves para decidir su ingreso en prisión mientras se tramita el recurso a su condena.

En un auto consultado por Europa Press, los jueces acuerdan enviarle a prisión provisional a pesar de que la sentencia no sea firme todavía y ven "patentizado el riesgo de fuga, no solo por la elevada pena de prisión impuesta, sino por la conducta del condenado" al no presentarse a la vista.

En cambio, sí han acudido los otros dos condenados en la misma sentencia, todos con penas de 20 años de cárcel, y en los próximos días los jueces decidirán si les envían a prisión o esperan a que se resuelvan sus recursos a la condena.

Hace un mes, la Audiencia de Barcelona condenó a estos tres hombres a 20 años de prisión por la violación múltiple a una chica: cada uno fue condenado como autor de un delito de agresión sexual y como cooperador necesario de dos más.

En la sentencia, los jueces dieron fiabilidad a la declaración de la víctima en el juicio y señalaron que había quedado corroborada con las pruebas de ADN que presentaron los peritos de Mossos.