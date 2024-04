Bustinduy se solidariza con Sánchez ante la "degeneración" de la política y llama a "avanzar en la agenda" del Gobierno

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado este jueves "un mensaje clarísimo de solidaridad, apoyo y respeto a la decisión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir un periodo de reflexión para plantearse si seguir en el cargo y ha alertado de la "degeneración profunda" que, en su opinión, afecta actualmente a la política española. Asimismo, ha apostado por reaccionar a esta situación avanzando "en la agenda" del Gobierno del PSOE y Sumar.

Son declaraciones que el ministro ha trasladado en una entrevista en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "lo que toca" ahora y "hay que hacer" es apoyar al presidente del Gobierno "en este momento tan difícil".

Junto a eso, y en segundo lugar, Bustinduy ha defendido que procede realizar "una reflexión de un carácter más general", desde la premisa de que lo que está ocurriendo "no tiene que ver sólo con la figura del presidente", y "no es una cuestión de una persona", sino que "tiene que ver con una ofensiva que comenzó al día siguiente de las elecciones" generales del pasado 23 de julio "por parte de la derecha y de la ultraderecha" contra la "legitimidad" del actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, según ha sostenido.

El ministro ha alertado así de "una operación política que no ha dudado en recurrir a todo tipo de artimañas, difamaciones, a medias verdades, de una manera muy agresiva, trascendiendo cualquier límite ético o moral, y que lo que busca es minar la legitimidad" del actual Ejecutivo e "impedir la agenda de lucha contra la desigualdad, de transformación social, de avances democráticos, que votaron los españoles", ha añadido.

Frente a lo que considera "un ataque a la democracia misma", Pablo Bustinduy ha defendido que "toca reaccionar defendiéndola, y la mejor manera de defenderla es renovar, redoblar nuestro compromiso con ese mandato democrático y con la agenda de transformaciones sociales, que es precisamente lo que todas estas operaciones buscan impedir", ha incidido.

El ministro de Derechos Sociales ha dicho que desconoce lo que va a anunciar el presidente del Gobierno el próximo lunes, y en todo caso ha insistido en defender que "de esta situación lamentable tenemos que salir con un compromiso redoblado con ese mandato de transformación social y de lucha contra las desigualdades en España" que, en su opinión, abandera el actual Ejecutivo.

Además, Pablo Bustinduy ha abogado por tomar "conciencia" de la "degeneración profunda de la vida política española", y al respecto ha sentenciado que "no puede ser que la política se haga sin ningún tipo de límite ético o moral", y "no puede ser que no haya cortapisas, que no haya frenos para intentar obtener réditos a corto plazo al precio que sea".

LLAMAMIENTO A DEFENDER LA DEMOCRACIA

A la pregunta de "cómo se para esta máquina de fango", el ministro ha señalado que "parte de lo que está haciendo el Gobierno en estos días es precisamente poner bien pared y decir 'basta', 'no todo vale'", tras lo que ha subrayado que "la democracia es demasiado importante como para que permitamos que se subvierta de esta manera".

"La democracia hay que cuidarla y hay que protegerla", ha sentenciado el ministro para insistir en señalar que "hay que decir 'basta'" a "estrategias" que "no son legítimas", y ante las que "la mejor manera de responder" es "avanzar en la agenda de gobierno que pretenden impedir, bloquear" quienes "pretenden trasladar el mensaje de que no es lícito, que no es legítimo en este país que un Gobierno con voluntad de transformación, de redistribución, de tocar las estructuras profundas del poder en España, haga lo que se votó en las urnas", ha zanjado.