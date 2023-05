Buxadé asegura que Vox "siempre estará con los melillenses" frente a "amenazas anexionistas" de Marruecos

MELILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Acción Política Vox España y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha expresado este domingo en Melilla que su formación "siempre estará con los melillenses" frente a amenazas anexionistas de Marruecos y ha reprochado tanto a los Gobiernos nacionales del PSOE como del PP que han existido de la entrada de España en la Alianza del Atlántico Norte que ni Ceuta ni Melilla estén protegidas por "el paraguas" de la OTAN "cuando son dos ciudades más de España".

En un mitin ante decenas de personas, ha manifestado que "Melilla no es una ciudad de segunda o de tercera categoría y Melilla no puede estar ni desprotegida ni abandonada por su gobierno municipal ni por el gobierno de la Nación" porque los melillenses "sois españoles, tenéis la misma sangre que nosotros y los mismos símbolos".

Buxadé ha señalado que "el abandono y de la desprotección" del gobierno de la Nación y del gobierno de la Ciudad durante décadas "no es solo Pedro Sánchez, que tiene lo suyo" al preguntar "¿Quién firmó la adhesión de España a la OTAN? ¿Quién firmó la entrada de España a las comunidades europeas? ¿Quién ha establecido esas condiciones en las que se encuentran las ciudades de Ceuta y de Melilla? ¿Por qué motivo cualquier ciudad española de la península está bajo la protección de la OTAN frente a la eventual agresión de un enemigo y Melilla no está bajo la protección de la OTAN? ¿Por qué cualquier ciudad de España está dentro del espacio Schengen y Melilla no? ¿Por qué cualquier ciudad de España está dentro de la Unión Aduanera y Melilla no está dentro de la unión aduanera?".

El eurodiputado ha recalcado que hay que partir de la base de "cómo España mira a Melilla o cómo la península mira a Melilla". "Los españoles tienen que conocer Melilla, ya que no se puede amar lo que no se conoce", señalaba el dirigente para añadir que hay que buscar la "llegada masiva de españoles, del turismo, y no la llegada masiva de inmigrantes ilegales" que asaltan la frontera. Además, ha cuestionado el vicepresidente de Vox "el trato diferencial entre el residente legal y el ilegal, el cierre de la aduana, o las decisiones de Marruecos que tanto marcan el ritmo de la ciudad y que Sánchez permite".

"COMPRA DE VOTOS"

El vicepresidente de Vox, en su intervención, también ha hecho mención a la polémica existente en la ciudad española del norte de África con el voto por correo y el cruce de acusaciones entre PP, CPM y PSOE.

Buxadé ha indicado que "Vox tiene claro que defender la nación es defender la democracia, defender la democracia es defender la nación y es defender vuestros derechos, vuestros intereses y vuestras necesidades, las de vuestras familias y las de vuestros empleos y por supuesto que Vox va a verificar e investigar lo que está sucediendo y por supuesto tomaremos las medidas que sean precisas para garantizar la limpieza del proceso electoral".

Para el eurodiputado "no es admisible, más allá de lo que digan las portadas de los periódicos, que las conversaciones que estáis teniendo ahora en los paseos en la ciudad o cuando tomáis una cerveza en un bar sea lo del voto correo; no puede ser que los medios de comunicación estén hablando con total normalidad de la eventual compra de votos: vuestro voto ha de valer infinito porque es el voto de un melillense preocupado por su presente y por el futuro de su ciudad".